Drift Yapan Düğün Konvoyu Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Drift Yapan Düğün Konvoyu Gözaltına Alındı

Drift Yapan Düğün Konvoyu Gözaltına Alındı

Kuzey Marmara otoyolunda drift yapan düğün konvoyundaki 19 kişi gözaltına alındı, ceza kesildi.

30.09.2024 13:04
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KUZEY Marmara otoyolu Maltepe ve Beykoz bağlantı yollarında çakarlı otomobillerle drift yaparak düğün konvoyu oluşturan şüpheliler gözaltına alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Saygısızca araç kullananları, düğün ya da asker konvoyu yaparak hem trafik güvenliğini hiçe sayanları hem de diğer araç sürücülerinin can güvenliğini hiçe sayanları affetmeyeceğiz. Aziz Milletimizden isteğim, bu tür araç kullananları ve trafik güvenliğini hiçe sayanları 112'ye bildirin. Biz gereğini yapıp, adalete teslim edelim" dedi.

Olay, 28 Eylül Cumartesi günü Kuzey Marmara otoyolunda meydana geldi. Çakarlı otomobillerle düğün konvoyu yapan şüpheliler otoyolun Maltepe ve Beykoz bağlantı yollarında drift atarak trafiği tehlikeye soktu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek şüphelileri yakalamak için çalışması başlattı. Plaka bilgilerinden isim ve adreslerine ulaşılan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. 19 şüpheliye 'Drift yapmak', 'izinsiz çakar siren tertibatı bulundurmak', 'hız sınırının altında sürmek', 'konvoy yapmak', 'saygısızca araç kullanmak', 'cam film takmak', 'muayenesiz araç kullanmak', 'plaka kapatmak ve teknik değişiklik' maddelerinden idari para cezası kesildi.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 'Gereği Yapıldı' açıklaması yapan Yerlikaya, "28 Eylül 2024 tarihinde E-5 Kuzey Maltepe ve Beykoz Bağlantı yolunda çakarlı lüks araçlarla drift yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde düğün konvoyu yapıldığına dair sosyal medyada yer alan görüntüler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce incelenmiştir. Sivil Trafik Ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucu; şahısların A.K., H.T., M.A.T., S.D., O.K., S.A., T.G., A.S.A., M.Ö., A.K., B.V., M.G., D.G., U.S., Ş.Ö., A.M.K., M.K., R.A. ve M.Y. olduğu tespit edilmiştir. Şahıslara; 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununun; drift yapmak, izinsiz çakar siren tertibatı bulundurmak, hız sınırının altında sürmek, konvoy yapmak, saygısızca araç kullanmak, cam film takmak, muayenesiz araç kullanmak, plaka kapatmak ve teknik değişiklik maddelerinden idari para cezası uygulanmıştır. Şahıslar, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan işlem yapılmak üzere Beykoz Çavuşbaşı Polis Merkez Amirliğine teslim edilmiştir. Saygısızca araç kullananları, düğün ya da asker konvoyu yaparak hem trafik güvenliğini hiçe sayanları hem de diğer araç sürücülerinin can güvenliğini hiçe sayanları affetmeyeceğiz. Aziz Milletimizden isteğim, bu tür araç kullananları ve trafik güvenliğini hiçe sayanları 112'ye bildirin. Biz gereğini yapıp, adalete teslim edelim. Bu tür olaylara geçit vermeyelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Marmara, Güncel, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Drift Yapan Düğün Konvoyu Gözaltına Alındı - Son Dakika

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