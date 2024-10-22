Drift Yapan Sürücüye 43 Bin Lira Ceza

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Avcılar'da, aracıyla drift yapıp trafiği tehlikeye düşürdüğü anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye toplam 43 bin 150 lira ceza kesildi.

Firuzköy Bulvarı'nda aracıyla seyreden Y.K, 30 Haziran'da drift yapıp trafiği tehlikeye attığı görüntüleri sosyal medya hesabından 19 Ekim'de paylaştı.

Görüntüleri tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü yakaladı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak" ve "tescilli aracı plakasız kullanmak" maddelerinden toplam 43 bin 150 lira para cezası kesilen sürücünün belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Makas atıp ilerleyince para cezası uygulandı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün, Zeytinburnu D-100 kara yolu Merter mevkisinde trafikte makas atarak ilerlediğine yönelik sosyal medyadan yayımlanan görüntü üzerine harekete geçti.

Polis ekiplerince yakalanan araç sürücüsü M.A.B'ye toplam 11 bin 972 lira para cezası uygulandı.

Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem yapıldı.