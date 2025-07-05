Drift Yapan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza

Burdur'da drift yaptığı tespit edilen sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

Armağan İlci Mahallesi'ndeki drift görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Burdur Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan incelemelerde drift atan sürücünün H.Ç. olduğu tespit edildi.

46 bin 392 lira idari para cezası uygulanan kişinin sürücü belgesi, cezanın 5 yıl içinde tekrarlanması nedeniyle daimi iptal edildi.

Otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçundan adli işlem başlatıldı.