Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL Ceza ve Ehliyetine El Koyuldu - Son Dakika
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Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL Ceza ve Ehliyetine El Koyuldu

Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL Ceza ve Ehliyetine El Koyuldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde drift yapan sürücü K.M.'ye uygulanan idari para cezası 46 bin 392 TL oldu ve ehliyeti 60 gün süreyle iptal edildi. Olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ortaya çıktı.

21.01.2025 01:17  Güncelleme: 01:29
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İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, otomobiliyle drift yapan sürücünün cep telefonu ile çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, otomobil sürücüsünü tespit ederek 46 bin 392 TL idari para cezası uyguladı ve sürücünün ehliyetine 60 günlüğüne el konuldu.

Bayraklı ilçesine bağlı Körfez Mahallesi'nde, dün öğlen saatlerinde 35 KAA 06 plakalı otomobili ile drift yapan K.M., bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde otomobiliyle gelen K.M.'nin bir anda drift yaptıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü. Bu görüntüler çok sayıda vatandaşın tepkisini çekti.

Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi tespit ederek durdurdu. Polis ekipleri, K.M.'ye karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi maddesini ihlal ettiğinden 46 bin 392 TL idari para cezası kesti. Ayrıca, şüpheli K.M.'nin 60 günlüğüne ehliyetine el konulurken, trafik güvenliği tehlikeye düşürmekten adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Otomobil, Güvenlik, Bayraklı, 3-sayfa, trafik, Güncel, Hukuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL Ceza ve Ehliyetine El Koyuldu - Son Dakika

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