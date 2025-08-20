Drift Yapan Taksi Şoförü Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün İstanbul Kadıköy'de karşıdan karşıya geçen anne ve çocuklarının üzerine drift yaparak aracını süren taksi şoförünün yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, dün Kadıköy'de, karşıdan karşıya geçen anne ve çocuklarının üzerine, drift yaparak aracını süren bir taksiye ait görüntülerin sosyal medyada yer aldığını anımsattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesince söz konusu görüntülerin incelendiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları kapsamında şüphelinin N.E. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şahıs yakalanmıştır. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca sürücüye, kırmızı ışık kuralına uymama, drift atmak, saygısız araç kullanma, kavşakta yayalara yol vermemek maddelerinden idari para cezası uygulanmıştır. Şahsın sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulmuş ve araç trafikten men edilmiştir. Şahıs adli makamlara sevk edilmiştir."

Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullananlara seslenerek, "Trafikte anlık bir öfkeniz, yolda kazanacağız birkaç dakika, hangi çocuğun, hangi insanın yaşamından daha kıymetlidir? Trafik bir kültürdür. Trafik kültürünü hakim kılmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Lütfen, trafik kurallarına uyalım." ifadelerini kullandı.