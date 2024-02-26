Dron korkusuyla traktörün altına saklanan baba: "İlaçla virüs yayacak sandım, canlı yayından yardım istedim"
Babaya dron şakasının tarafları o anları anlattı
Oğlunun 'İlk köylülere saldırıyorlar, görürsen saklan' uyarısı sonrası dronu yanı başında gören çiftçi, izleyenleri gülme krizine soktu
Şakayı yapan çiftçinin oğlu Hilmi Tunahan Karakaş:
"Babam korkutan yere yatmıştı, ben de gülmekten yerlerdeydim"
ANTALYA - Antalya'da tarlada çalıştığı sırada, daha öncesinden 'Dron ilk köylülere saldırıyor' diyerek kendisini uyaran oğlunun yanına gönderdiği dronu görünce traktörün altına saklanan baba, yaşadıklarını anlattı. Sosyal medya hesabından canlı yayın açarak yardım istediğini belirten baba, "İlaç sıkıp virüs bulaştıracak sandım, canlı yayından yardım istedim" derken, oğlu da o anları, "Babam korkutan yere yatmıştı, ben de gülmekten yerlerdeydim" diye anlattı.
Alanya ilçesinde yaşayan Hilmi Tunahan Karakaş (22), yeni aldığı dron ile Elmalı ilçesinde çiftçilik yapan 55 yaşındaki babası Mehmet Karakaş'a şaka yapmak istedi. Dron aldığını bilmeyen babasına, 'Dron saldırıları oluyor ve ilk köylerden başlıyorlar. Onları görürsen iyi geçin' diye uyarıda bulunan Karakaş, ardından annesiyle birlikte ziyaret için Elmalı'ya gitti.
Teslim olur gibi yere yattı, traktörün altına saklandı
Karakaş, çalıştırdığı dronu tarlada çalışan babasının yanına yolladı. Dronu yanı başında görünce neye uğradığını şaşıran baba, bir süre adeta donakaldı. Oğlunun dedikleri aklına gelince yavaşça yere yatan baba, ardından traktörün altına saklandı. Bu sırada yanında bulunan akrabası yaşlı adam da Mehmet Karakaş'ın yaptıklarını görünce aynı şekilde yere yattı.
Derin bir 'oh' çekti
Genç, dronu bu sefer traktör altında gizlenen babasının yanına kadar gönderdi. Korkusu daha da artan baba, cep telefonuyla yanına gelen dronu çekmeye başladı. Bu sırada dron traktöre çarpıp yere düştü. Oğlunun şaka yaptığını anlayan baba ise derin bir 'oh' çekti. O anları sosyal medyada paylaşan gencin videosu viral oldu.
"İlaçla virüs atar demişlerdi, canlı yayından yardım istedim"
Baba Mehmet Karakaş, oğlunun yaptığı şaka esnasında yardım istemek için sosyal medya hesabından canlı yayın açtığını belirterek, "Bana öncesinden, dron görürsen saldırı anında yere yat demişti. Bahçede çalışırken dronun nereden geldiğini anlayamadım. Bir baktım karşımda. İlaçla virüs salıyor da demişlerdi. Traktörün römorkunun altına girip görsünler ve beni kurtarsınlar diye canlı yayın açtım. Çünkü çok korkmuştum. Duruş amcaya da yere yat dedim" dedi.
Mehmet Karakaş, oğluyla sürekli şakalaştığını ve bunu bir saygısızlık olarak görmediğini de sözlerine ekledi.
"O korkudan yerdeydi ben gülmekten"
Şakanın mimarı Hilmi Tunahan Karakaş ise, şunları söyledi:
"Dronu görünce şok oldu. Sonra benim söylediklerim aklına geldi ve direk yere yattı. Ona 'dron görürsen yere yat ve seni görmesin. Görürse drona da vurma, yoksa ilaç sıkıp seni öldürür ya da bayıltır' demiştim. Bunların hepsi aklında canlanmış. O yerdeydi ben de gülmekten yere yattım çünkü çok komikti."
"Herkesin yüzünü güldürdü"
Babasıyla arkadaş gibi olduklarını da belirten Karakaş, "Sürekli bir birimizle konuşuyoruz ve arkadaş gibiyiz. Babam bundan rahatsız olmadığı için saygısızlık olarak görmüyorum. Babam şuan çok mutlu ve 'çok güzel olmuş' diye telefonlar alıyor. Herkesin yüzünü güldürdü. Keşke her baba oğul böyle olsa" diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Dron korkusuyla traktörün altına saklanan baba: 'İlaçla virüs yayacak sandım, canlı yayından yardım istedim' - Son Dakika
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