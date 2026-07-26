Drone Destekli Eğitim Gaziantep'te Gerçekleşti

Gaziantep'te, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde düzenlenen "Drone Destekli Habercilik ve İnsansız Hava Aracı (İHA)-1 Ticari Pilot Eğitim Destek Programı", 23-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğü ile İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen eğitime, kamu kurumları ile basın kuruluşlarında görev yapan personel katıldı.

Eğitimin ilk iki gününde katılımcılara İHA mevzuatı ve hava hukuku, uçuş emniyeti, meteoroloji, hava sahası kullanımı, uçuş planlaması, drone destekli habercilik uygulamaları ile insansız hava araçlarının güvenli ve etkin kullanımına yönelik teorik eğitim verildi.

Programın üçüncü ve dördüncü gününde ise eğitmenler tarafından uçuş öncesi hazırlık, emniyet prosedürleri, temel uçuş manevraları, kalkış ve iniş teknikleri ile dron destekli habercilik uygulamalarına ilişkin uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, eğitim programıyla kamu ve basın personelinin insansız hava araçlarını etkin ve güvenli şekilde kullanabilmesini hedeflediklerini belirtti.

Dijital dönüşümü destekleyen çalışmalara kurum olarak katkı sunmayı sürdüreceklerini ifade eden Taşkın, "Teknolojiyi etkin kullanan, bilgiye hızlı erişen ve değişime uyum sağlayan kurumlar, güçlü kamu yönetiminin temelini oluşturmaktadır." dedi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksoy da ajans olarak daha önce benzer eğitim programları düzenlediklerini belirterek, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde bu tür eğitimleri sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Programın sonunda katılımcılara Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı İHA-1 Ticari Pilot Lisansı verilirken eğitimin gerçekleştirilmesine katkı sunanlara ise plaket takdim edildi.