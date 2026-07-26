Drone Destekli Eğitim Gaziantep'te Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Drone Destekli Eğitim Gaziantep'te Gerçekleşti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te insansız hava aracı eğitimi verildi, katılımcılara sertifikalar takdim edildi.

Gaziantep'te, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde düzenlenen "Drone Destekli Habercilik ve İnsansız Hava Aracı (İHA)-1 Ticari Pilot Eğitim Destek Programı", 23-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğü ile İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen eğitime, kamu kurumları ile basın kuruluşlarında görev yapan personel katıldı.

Eğitimin ilk iki gününde katılımcılara İHA mevzuatı ve hava hukuku, uçuş emniyeti, meteoroloji, hava sahası kullanımı, uçuş planlaması, drone destekli habercilik uygulamaları ile insansız hava araçlarının güvenli ve etkin kullanımına yönelik teorik eğitim verildi.

Programın üçüncü ve dördüncü gününde ise eğitmenler tarafından uçuş öncesi hazırlık, emniyet prosedürleri, temel uçuş manevraları, kalkış ve iniş teknikleri ile dron destekli habercilik uygulamalarına ilişkin uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, eğitim programıyla kamu ve basın personelinin insansız hava araçlarını etkin ve güvenli şekilde kullanabilmesini hedeflediklerini belirtti.

Dijital dönüşümü destekleyen çalışmalara kurum olarak katkı sunmayı sürdüreceklerini ifade eden Taşkın, "Teknolojiyi etkin kullanan, bilgiye hızlı erişen ve değişime uyum sağlayan kurumlar, güçlü kamu yönetiminin temelini oluşturmaktadır." dedi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksoy da ajans olarak daha önce benzer eğitim programları düzenlediklerini belirterek, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde bu tür eğitimleri sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Programın sonunda katılımcılara Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı İHA-1 Ticari Pilot Lisansı verilirken eğitimin gerçekleştirilmesine katkı sunanlara ise plaket takdim edildi.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Gaziantep, Havacılık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Drone Destekli Eğitim Gaziantep'te Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü
İstanbul’da beklenen yağış başladı İstanbul'da beklenen yağış başladı
Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
Fransa ve İspanya alevlere teslim 130 bin kişi için tahliye emri verildi Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi
21 yıl sonra bir ilk Meteoroloji uyardı, afete dönebilir 21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir

11:32
Savaşta yeni cephe Husiler Suudi Arabistan’ın petrol tesislerini vurdu
Savaşta yeni cephe! Husiler Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini vurdu
11:01
Araç sahipleri dikkat Cuma gününe kadar ödenmesi gerekiyor
Araç sahipleri dikkat! Cuma gününe kadar ödenmesi gerekiyor
10:28
Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: Artık ödeme yapmak zorunda değilsiniz
Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: Artık ödeme yapmak zorunda değilsiniz
10:26
Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim
Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim
10:03
Milyonlar onu kullanıyordu 139 yıllık pil devi iflas etti
Milyonlar onu kullanıyordu! 139 yıllık pil devi iflas etti
09:46
Avrupa’nın gözde ülkesi küle döndü Tam 60 bin kişi yerinden oldu
Avrupa'nın gözde ülkesi küle döndü! Tam 60 bin kişi yerinden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 11:40:02. #.0.2#
SON DAKİKA: Drone Destekli Eğitim Gaziantep'te Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.