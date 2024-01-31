DSİ Malatya\'da 21 yılda 12 milyar 706 milyon değerinde tesis inşa etti

Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Malatya'da 21 yılda 12 milyar 706 milyon değerinde tesis inşa etti.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etki, geniş iş sahalarının doğmasına imkan sağladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yılda Malatya'ya inşa ettikleri 19 sulama tesisiyle 387 bin 380 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtıklarını aktardı.

Kente, 21 yılda 98 tesisle 12 milyar 709 milyon lira yatırım yaptıklarını belirten Balta, şöyle devam etti:

"Malatya'da son 21 yılda 14 baraj inşa ettik ve böylece 230 milyon metrekare su depolama hacmine ulaştık. Malatya'nın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Şu anda 6 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanmasıyla 201 bin 360 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Kentte taşkın riskini azaltmak için son 21 yılda tamamlanan 50 taşkın koruma tesisiyle Malatya şehir merkezi, 48 yerleşim yeri ve 5 bin 32 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlandı. 5 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmekte."