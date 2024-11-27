DSÖ Afrika Direktörü Ndugulile Hayatını Kaybetti

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Direktörü seçilen Tanzanyalı Faustine Ndugulile'nin, tedavi gördüğü Hindistan'da yaşamını yitirdiği bildirildi.

Tanzanya Meclis Başkanı Tulia Ackson, yaptığı açıklamada, 55 yaşındaki Dr. Ndugulile'nin cenazesinin ülkeye getirilmek üzere yolda olduğunu belirtti.

Cenaze töreni için tarihin daha sonra açıklanacağını kaydeden Ackson, Ndugulile'nin hastalığı hakkında bilgi vermedi.

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, ölümünü "yıkıcı" olarak nitelediği Ndugulile'nin yakınlarına başsağlığı diledi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da X'ten yaptığı paylaşımda, Ndugulile'nin ani ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Ndugulile'nin ailesine, yakınlarına, parlamentoya ve Tanzanya halkına en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Tanzanya'nın ticari başkenti Darüsselam'daki Kigamboni bölgesinin milletvekilli Ndugulile, Sağlık Bakan Yardımcılığı ve Bilgi İletişim Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.

Ağustosta DSÖ Afrika Bölge Direktörü seçilen Ndugulile, iki dönem direktörlük yapan Dr. Matshidiso Moeti'den Şubat 2025'te görevi devralacaktı.

Ndugulile, DSÖ Afrika Bölge Direktörü seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, Afrika'daki insanların sağlık ve refahını ilerletme konusundaki kararlılığını dile getirmişti.