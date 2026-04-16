DSÖ'den İsrail Saldırılarıyla İlgili Uyarı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.04.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSÖ, İsrail’in saldırılarında 133 sağlık tesisi hedef alındı, 88 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, " (İsrail saldırıları) DSÖ, savaşın başlangıcından bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 133 saldırı kaydetti. Bu saldırılarda 88 kişi öldü ve 206 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Lübnan'ın güneyindeki en yoğun travma hastanelerinden biri olan Tibnin Devlet Hastanesi yakınında 12 ve 14 Nisan tarihlerinde yaşanan iki saldırı nedeniyle yerleşkenin hasara uğradığına değinen Ghebreyesus, bu saldırılarda 11 sağlık çalışanının yaralandığını ve acil servisin zarar gördüğünü belirtti.

Ghebreyesus, "(İsrail saldırıları) DSÖ, savaşın başlangıcından bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 133 saldırı kaydetti. Bu saldırılarda 88 kişi öldü ve 206 kişi yaralandı. 15 hastane ve 7 sağlık ocağı hasar gördü. 5 hastane ile 56 sağlık ocağı kapatıldı." ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın güneyine insani yardım erişiminin ciddi şekilde kısıtlandığını vurgulayan Ghebreyesus, bunun da sağlık tesislerine desteği engellediğini ve insanların temel bakıma erişimini sınırladığına işaret etti.

Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"Sağlık tesislerinin, çalışanlarının, ambulansların ve hastaların acilen korunması çağrısını yineliyorum. Hayat kurtaran hizmetlerin gecikmeden ve bakım sağlayanlar veya alanlar için risk oluşturmadan sunulabilmesi için Lübnan genelinde güvenli, sürekli ve engelsiz insani erişim sağlanmalı."

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 167'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 13:48:47. #7.13#
SON DAKİKA: DSÖ'den İsrail Saldırılarıyla İlgili Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.