DSÖ'den Kemal Advan Hastanesi Uyarısı

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan ve uzun süredir saldırı altında olan Kemal Advan Hastanesi'ndeki hastaların hayatlarının tehlike altında olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, İsrail ordusunun saldırıları altında olan Kemal Advan Hastanesi'ne ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Dün Kemal Advan Hastanesi yakınlarında meydana gelen bombardımanın ve hastanenin tahliye edilmesi talebiyle ilgili haberlerin son derece endişe verici olduğuna işaret eden Ghebreyesus, hastanenin çok uzun süredir saldırı altında ve buradaki hastaların hayatlarının tehlike altında olduğunu kaydetti.

Ghebreyesus, dün sabah DSÖ ve ortaklarının hastaneye tıbbi yardımlar ulaştırdığını hatırlatarak, "Hastane çevresinde acilen ateşkes ilan edilmesi ve hastalar ile sağlık çalışanlarının koruması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.