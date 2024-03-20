DSÖ: Gazze'de Sağlık Hizmetlerine Yönelik 410 Saldırı Kaydedildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sağlık hizmetlerine yönelik 410 saldırının kayıt altına alındığını, bu saldırılarda 685 kişinin öldüğünü bildirdi.
DSÖ'nün X sosyal medya platformundan, İsrail ordusunun bombardımanlarını sürdürdüğü Gazze'de sağlık hizmetlerini hedef alan saldırılarla ilgili açıklama yapıldı.
Sağlık merkezlerinin hedef alınmaması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, "DSÖ, 7 Ekim'den bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 410 saldırıyı belgeledi. Bu saldırılar 685 kişinin ölümü, 902 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı." ifadesine yer verildi.
Saldırılarda 99 sağlık tesisinde hasar oluştuğu, 104 ambulansın da saldırılardan etkilendiği kaydedildi.
Söz konusu saldırıların yüzde 38'inin Gazze kentinde, yüzde 23'ünün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, yüzde 28'inin de Han Yunus'ta gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "DSÖ, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi, sivillerin ve sağlık hizmetlerinin aktif olarak korunması çağrısında bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
İsrail ordusu, 18 Mart sabahı Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'ne insansız hava araçları ve yoğun silah sesleri eşliğinde baskın düzenlemişti.
Ordudan bu sabah yapılan açıklamada, baskının devam ettiği, şu ana kadar 90 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve alıkonulan 160 Filistinlinin de sorgulanmak üzere İsrail'e götürüldüğü bildirilmişti.
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