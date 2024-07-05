DSÖ: Gazze'de Yakıt Kıtlığı Sağlık Hizmetlerini Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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DSÖ: Gazze'de Yakıt Kıtlığı Sağlık Hizmetlerini Olumsuz Etkiliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan ciddi yakıt kıtlığı nedeniyle sağlık hizmetlerinde daha fazla aksama beklendiğini belirtti. Ghebreyesus, Gazze'deki hastanelerin durumuna ilişkin sosyal medya platformundan paylaşımda bulunarak, yakıt kıtlığının DSÖ ve BM'i imkansız seçimler yapmaya zorladığını ve hizmetlerin durma noktasına gelmesini önlemek için sınırlı yakıt ikmali yapıldığını ifade etti. Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nde daha fazla hastanenin kaybedilmesinin felaket olacağını vurgulayarak, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması çağrısını yineledi.

05.07.2024 10:29
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan ciddi yakıt kıtlığı nedeniyle sağlık hizmetlerinde daha fazla aksama beklendiğini belirtti.

Ghebreyesus, Gazze'deki hastanelerin durumuna ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Gazze'de ciddi yakıt kıtlığı nedeniyle sağlık hizmetlerinde daha fazla aksama yaşanması bekleniyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, dün Gazze'ye yalnızca 90 bin litre yakıtın giriş yaptığını ancak sadece sağlık sektörünün günlük 80 bin litreye ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, yakıt kıtlığının DSÖ ve Birleşmiş Milletler'i (BM) imkansız seçimler yapmaya zorladığını kaydederek, hizmetlerin durma noktasına gelmesini önlemek için Nasır Hastanesi, el-Emel Hastanesi, Kuveyt Hastanesi ve Filisin Kızılay'ına ait ambulanslar da dahil önemli hastanelere sınırlı yakıt ikmali yaptıklarını belirtti.

Ghebreyesus, "Gazze-Avrupa Hastanesi'nin 2 Temmuz'dan bu yana hizmet dışı kalmasından dolayı Gazze Şeridi'nde daha fazla hastanenin kaybedilmesi felaket olur." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'nin güneyinde bulunan Refah kentindeki çatışmaların ana yakıt depolarına ulaşımı tamamen engellediğini vurgulayan Ghebreyesus, düzenli gıda, yakıt ve tıbbi malzemelerin Gazze Şeridi'ne ulaştırılması için 7 Mayıs'tan bu yana kapalı olan Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması çağrısını yineledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DSÖ: Gazze'de Yakıt Kıtlığı Sağlık Hizmetlerini Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

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