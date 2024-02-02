DSÖ: Gazze\'deki Yetersiz Beslenme Endişe Verici

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze'deki yetersiz beslenme nedeniyle son derece endişeli olduklarını belirtti.
Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak, Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gazze'deki 36 hastanenin 13'ünün kısmen hizmet verdiğini aktaran Peeperkorn, "Gazze'de 6 bini savaşta yaralanan ve 2 bini ise diğer tıbbi durumlarla ilgili 8 bin kişinin tıbbi tahliyeye ihtiyacı var." dedi.
Gazze'deki gıda krizine dikkati çeken Peeperkorn, şöyle konuştu:
"Gazze'deki yetersiz beslenme nedeniyle son derece endişeliyiz. Gazze'de akut gıda güvensizliği yakın tarihte benzeri görülmemiş seviyede. Gazze'de yaşanan aşırı açlık nedeniyle kimse güvende değil. Gıda güvenliği konusunda en güvenilir analiz olan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'na (IPC) göre, Gazze'de yarım milyondan fazla kişi 'felaket düzeyindeki' açlık koşullarıyla karşı karşıya. IPC, mevcut koşullar devam ederse kıtlık konusunda uyarıda bulundu."
Peeperkorn, kıtlığa sürüklenen Gazze Şeridi'nde hastalık riskinin daha da arttığını vurgulayarak, BM'nin, Gazze'ye yönelik yardımlara uygulanan kısıtlama ve yardım dağıtımına ilişkin engellerin kaldırılması çağrısını yineledi.
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