DSÖ: Gazze Hastanesi'nde Yaralı Sayısı Artıyor - Son Dakika
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DSÖ: Gazze Hastanesi'nde Yaralı Sayısı Artıyor

Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde 14 kişi daha yaralandı, saldırılar derhal durdurulmalı!

25.11.2024 15:48
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun yoğun saldırısı altında bulunan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde son 48 saatte 14 kişinin daha yaralandığını açıkladı.

Ghebreyesus, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Kemal Advan Hastanesi'ndeki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik devam eden saldırılar, son 48 saatte hastane müdürü ve çok az sayıda kalan doktor ile hemşire dahil 14 kişinin daha yaralanmasına neden oldu. Bu durum içler acısı." ifadelerine yer veren Ghebreyesus, hastanede hala yaralı 65 yetişkin, 13 çocuk ile yoğun bakım ünitesinde 8 hastanın olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, "Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik saldırılar derhal durdurulmalı ve insani yardım misyonu için güvenli geçiş sağlanmalı, böylece sağlık personeli görevlendirilebilir ve kalan hastalar için tıbbi malzemeler sağlanabilir. Derhal ateşkes!" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun yoğun saldırısı altındaki Beyt Lahiya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'ne dün düzenlenen saldırıda Hastane Müdürü Hüsam Ebu Safiyye ile bazı personel yaralanmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, Kemal Advan Hastanesi ve sağlık personelinin, İsrail'in hedefinde olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

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