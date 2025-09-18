DSÖ Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika
DSÖ Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı Yaptı

18.09.2025 11:02
Tedros Ghebreyesus, Gazze'deki insanlık dışı koşullara son verilmesini ve ateşkes çağrısını duyurdu.

? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'deki insanlık dışı koşullara acilen son verilmesi çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

"Gazze'nin kuzeyindeki askeri müdahale ve tahliye emirleri yeni yerinden edilme dalgalarına yol açıyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, bu durumun travma geçiren aileleri, insan onuruna yakışmayan ve giderek küçülen bir bölgeye gitmeye zorladığını belirtti.

Ghebreyesus, yaralıların ve engellilerin güvenli bir yere taşınamadığını, bunun da hayatlarını büyük tehlikeye attığını kaydetti.

"Halihazırda dolup taşan hastaneler, artan şiddet erişimi engellediği ve DSÖ'nün hayat kurtarıcı malzemeleri ulaştırmasını önlediği için çöküşün eşiğinde." ifadesini kullanan Ghebreyesus, Gazze'deki insanlık dışı koşullara acilen son verilmesi çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, Gazze için ateşkes çağrısını yineledi.

Kaynak: AA

