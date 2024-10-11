DSÖ: Gazze'nin Kuzeyinde Sağlık Hizmeti Kalmadı - Son Dakika
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DSÖ: Gazze'nin Kuzeyinde Sağlık Hizmeti Kalmadı

Tedros Ghebreyesus, İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde sağlık hizmetlerinin tükenmekte olduğunu belirtti.

11.10.2024 01:46
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yardım misyonlarının erişimini engellemeye devam ettiği Gazze'nin kuzeyinde neredeyse hiç sağlık hizmetinin kalmadığını bildirdi.

Ghebreyesus, X hesabından yaptığı paylaşımda, DSÖ'nün Gazze'nin kuzeyine giden iki misyonunun tekrar engellendiğini ve erişiminin reddedildiğini belirtti.

İsrail'e zorla yerinden etme taleplerini durdurma ve hastaneleri koruma uyarısında bulunan Ghebreyesus, "Gazze'nin kuzeyinde neredeyse hiç sağlık hizmeti kalmadı. İnsanların gidecek yeri yok." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, İsrail'e insani yardım görevlerini kolaylaştırma çağrısında da bulunarak, "Hayatlar buna bağlı. Ateşkese yönelik çalışmalar yürütün. Bu çatışmada sıkışmış tüm insanların barışa ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Aralarında İngiltere, Fransa, ABD ve İsviçreli sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı 18 uluslararası yardım örgütü, yaptıkları ortak açıklamayla Gazze'nin kuzeyinde artan tansiyonun insani felakete yol açacağı uyarısında bulunmuştu.

Uluslararası yardım kuruluşları, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutmasının insani durumu daha da ağırlaştıracağını ve insani yardım operasyonlarını engelleyeceğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DSÖ: Gazze'nin Kuzeyinde Sağlık Hizmeti Kalmadı - Son Dakika

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