DSÖ Genel Direktörü Gazze'deki Nasır Hastanesi İçin Endişe Duyuyor - Son Dakika
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DSÖ Genel Direktörü Gazze'deki Nasır Hastanesi İçin Endişe Duyuyor

DSÖ Genel Direktörü Gazze\'deki Nasır Hastanesi İçin Endişe Duyuyor

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde yaşananları endişeyle takip ettiğini belirtti. Ghebreyesus, hastanedeki sivillerin öldürüldüğü, tahliye isteklerinin engellendiği ve hastaneye ait duvarın yıkıldığı bilgilerini paylaştı. Çatışmaların tıbbi ekipman ve malzeme depolarını yok ettiğini ve hastaneye erişimi engellediğini vurgulayan Ghebreyesus, hastanenin korunması ve insani yardım erişimine izin verilmesi gerektiğini ifade etti.

14.02.2024 16:41  Güncelleme: 16:42
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Yaklaşık bir haftadır kuşatma altında kalan Gazze'deki Nasır Hastanesinde yaşananlardan endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail'in kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Hastanedeki sivillerin öldürüldüğü, buraya sığınmak isteyen insanların tahliyesinin istendiği ve hastaneye ait bir duvarın yıkıldığını vurgulayan Ghebreyesus, "Yaklaşık bir haftadır kuşatma altında kalan Gazze'deki Nasır Hastanesinde yaşananlardan endişe duyuyorum." değerlendirmesini paylaştı.

Ghebreyesus, yaşanan çatışmaların tıbbi ekipman ve malzeme depolama tesislerini yok ettiğini, hastaneye erişimi engellediğini ve ihtiyaç sahipleri için güvenli bir koridorun olmadığını belirtti.

Son 4 gün içinde hastaneye ulaşmak isteyen 2 DSÖ misyonunun engellendiğine dikkati çeken Ghebreyesus, hastane personeliyle iletişimlerinin kesildiğinin altını çizdi.

Nasır Hastanesinin Gazze'deki sağlık sisteminin omurgasını oluşturduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Bu hastanenin korunması gerekir. İnsani yardım erişimine izin verilmeli. Hastanelerin hayat kurtarma işlevini yerine getirebilmeleri için güvenlik altına alınması gerekiyor. (Hastaneler) Askerileştirilmemeli veya saldırıya uğramamalı." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusu, kuşatma altında tuttuğu yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Han Yunus'taki Nasır Hastanesinin dün boşaltmasını istemişti.

İsrail askerleri bugün Nasır Hastanesine sığınan binlerce Filistinliyi silah zoruyla tahliye etmiş, yerel medyada "askerlerin hastaneyi işgale hazırlandığı" yönünde haberler yer almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DSÖ Genel Direktörü Gazze'deki Nasır Hastanesi İçin Endişe Duyuyor - Son Dakika

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