DSÖ, İsrail'i Gazze ablukasını kaldırmaya çağırdı - Son Dakika
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DSÖ, İsrail'i Gazze ablukasını kaldırmaya çağırdı

DSÖ, İsrail\'i Gazze ablukasını kaldırmaya çağırdı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın kaldırılması ve insani yardım geçişine izin verilmesi çağrısında bulundu. Ghebreyesus, Gazze'deki felaket durumunun devam ettiğini ve hastanelerin tıbbi malzemelerle dolup taştığını belirtti. Ayrıca, Gazze'ye geçişlerin kapalı olması nedeniyle DSÖ'nün hastanelerdeki hayati desteklerini sürdüremeyeceğini ifade etti. Ghebreyesus, gelecek hafta başlayacak Dünya Sağlık Asamblesi'nde küresel salgın ve sağlıkla ilgili acil durum çalışmaları gibi konuların ele alınacağını da sözlerine ekledi.

21.05.2024 19:57
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Gazze halkının açlıkla karşı karşıya olduğu bir dönemde, İsrail'i ablukayı kaldırmaya ve insani yardım geçişine izin vermeye çağırıyoruz." dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de felaket boyutunda olan durumun devam ettiğini kaydeden Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesinin 19 Mayıs'tan bu yana kuşatma altında olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, El-Avde Hastanesinin 7 Ekim 2023'ten bu yana ikinci kez kuşatıldığını hatırlatarak, İsrail kuşatmasındaki hastanede 148 hastane çalışanı, 22 hasta ve refakatçilerinin bulunduğunu ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentine yönelik saldırılarının sürdüğünü ve kayıpların arttığını belirten Ghebreyesus, "İnsanlara, saldırıya uğrayan bir yerde kalmak ya da güvenli olmayan başka bir yere taşınmak gibi imkansız bir seçenek sunuldu. Şu anda 800 binden fazla kişi Refah'tan ayrılmak zorunda kaldı ama yüz binlercesi orada kaldı. Refah'taki hastaneler dolup taştı ve En-Neccar Hastanesi de kapanmak zorunda kaldı." dedi.

Ghebreyesus, Mısır'dan Gazze'ye geçişlerin iki haftadır kapalı olduğunu ve Gazze'ye acil sağlık malzemeleri sağlayan ana hattın kesildiğine dikkati çekerek, "Saldırıların ve tahliye emirlerinin etkisi Gazze'nin her yerinde hissediliyor. 6 hastane ve 9 sağlık merkezi ve 70'ten fazla sığınma evi tıbbi noktalara erişimlerini kaybetti. Tıbbi bakım için başka bir yere tahliye edilecek olan yaklaşık 700 ciddi hasta hasta savaş bölgesinde mahsur kaldı. Gazze halkının açlıkla karşı karşıya olduğu bir dönemde, İsrail'i ablukayı kaldırmaya ve yardımın geçişine izin vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

DSÖ'nün bazı malzemeleri depolara ve hastanelere önceden stokladığını kaydeden Ghebreyesus, Gazze'ye daha fazla yardım girişi olmadan DSÖ'nün hastanelerdeki insanlara hayat kurtaran desteğini sürdüremeyeceğini vurguladı.

Ghebreyesus, "Şu anda ateşkes ve Gazze'ye yardım akışı sağlanmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor." dedi.

Dünya Sağlık Asamblesi gelecek hafta başlıyor

Gelecek hafta Cenevre'de başlayacak Dünya Sağlık Asamblesi'ne (DSA) çok sayıda ülkenin liderinin katılacağına da değinen Ghebreyesus, küresel salgın ve bununla mücadele aygıtlarını güçlendirmek için iki yıldır hükümetler öncülüğünde yürütülen müzakere süreçlerinin gündemde olması nedeniyle bu yıl en önemli DSA'lardan birini gerçekleştireceklerini belirtti.

Ghebreyesus, DSÖ üyesi ülkelerin prensipte Uluslararası Sağlık Tüzüğü'nün güçlendirilmesine yönelik bir değişiklik paketi üzerinde anlaştığını ve bunun da DSA kapsamında ele alınacağını söyledi.

Bu sürecin, salgının önlenmesi, buna hazırlık ve müdahaleye ilişkin tamamlayıcı bir uluslararası anlaşma etrafındaki müzakerelerle eşzamanlı sürdüğünü kaydeden Ghebreyesus, "Uluslararası Sağlık Tüzüğü, ülkelerin uluslararası risk oluşturan halk sağlığı olaylarını tespit etme ve bunlara yanıt verme kapasitelerini artırmaya odaklanıyor. Küresel salgın anlaşması, kişisel koruyucu ekipmanlara, aşılara, terapötiklere ve teşhislere adil erişim temelinde, salgınlara uluslararası müdahale için koordinasyonun güçlendirilmesine odaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, DSA kapsamında iklim ve sağlık, DSÖ'nün sağlıkla ilgili acil durum çalışmaları, bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı olmayan hastalıklar, akıl sağlığı ve DSÖ'nün reformu gibi bazı konularda önemli kararlar alınması beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DSÖ, İsrail'i Gazze ablukasını kaldırmaya çağırdı - Son Dakika

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