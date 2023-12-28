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DSÖ: İsrail saldırıları sonucu zarar gören Gazze hastanelerine malzeme ulaştırıldı - Son Dakika
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DSÖ: İsrail saldırıları sonucu zarar gören Gazze hastanelerine malzeme ulaştırıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in saldırıları nedeniyle işlevlerini büyük ölçüde yitiren, Gazze'nin güneyi ve kuzeyindeki hastanelere gerekli malzemelerin ulaştırıldığını bildirdi. DSÖ ekipleri, Şifa Hastanesi ve el-Amal Hastanesine yardımlarını iletti. Ancak DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının henüz etkili olmadığını belirterek, sivillerin korunması ve ateşkes için acil ihtiyaç olduğunu vurguladı.

DSÖ: İsrail saldırıları sonucu zarar gören Gazze hastanelerine malzeme ulaştırıldı
28.12.2023 - 12:19,
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in saldırıları nedeniyle işlevlerini büyük ölçüde yitiren, Gazze'nin güneyi ve kuzeyindeki hastanelere gerekli malzemelerin ulaştırıldığını bildirdi.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki hastanelere ulaştırılan yardımların detaylarına yer verildi.

Açıklamada, DSÖ ekiplerinin 26 Aralık'ta kuzeydeki Şifa Hastanesi ile güneydeki el-Amal Hastanesine gittiği belirtildi.

Şifa Hastanesindeki temel sağlık hizmetlerin sürdürülmesi için yakıt sağlandığı ifade edilen açıklamada, diğer hastanelere ulaştırılmak üzere bazı tıbbi malzemelerin de Gazze'deki ecza deposuna teslim edildiği kaydedildi.

Açıklamada, DSÖ ekiplerinin, İsrail'in saldırıları sonucu zarar gören el-Amal Hastanesinin "insanların üzerine basmadan yürünemeyecek kadar kalabalık olduğunu" aktardığı ve yalnızca 5 ambulansın çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin son kararı Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasına dair umut veriyor gibi görünüyordu. Ancak DSÖ'nün sahadaki görgü tanıklarının ifadelerine göre bu karar, trajik şekilde henüz bir etki yaratmadı. Şu anda acil ihtiyacımız olan şey, sivilleri daha fazla şiddetten korumak ve barış için ateşkestir."

Kaynak: AA
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