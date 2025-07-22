DSÖ'nün Gazze'deki Ofisine Saldırı - Son Dakika
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DSÖ'nün Gazze'deki Ofisine Saldırı

22.07.2025 00:50
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İsrail ordusu, DSÖ'nün Deyr el-Belah'daki ofisine 3 kez saldırdı, personel gözaltına alındı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentindeki personel yerleşkesinin ve ana deposunun 3 kez İsrail ordusunun saldırısına uğradığını ve bir personelinin gözaltında tutulduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, X hesabından yaptığı açıklamada, Deyr el-Belah'taki yerleşkesine gün içinde 3 kez İsrail ordusu tarafından saldırıldığını, aynı zamanda örgütün ana deposunun vurulduğunu belirtti.

Açıklamada, saldırılarda 2 DSÖ personeli ve bunların aile üyeleri olmak üzere 4 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 3'nün daha sonra serbest bırakıldığı ancak bir personelin hala gözaltında olduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun yerleşkeye girerek kadın ve çocukları çatışmalar arasında yaya olarak Al-Mawasi bölgesine tahliyeye zorladığı belirtilen açıklamada, erkek çalışanlar ile aile üyelerinin ise kelepçelenip soyularak silah zoruyla sorguya çekildiği kaydedildi.

Açıklamada, personel ve aile üyelerinin DSÖ ofisine tahliye edildiği belirtilerek, gözaltındaki DSÖ çalışanının derhal serbest bırakılması ve tüm sağlık çalışanlarının korunması için çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, bölgede tıbbi malzeme stokunun büyük ölçüde tükendiği, deponun devre dışı kalmasının hastanelere, acil müdahale ekiplerine ve sağlık ortaklarına yönelik destekleri ciddi şekilde kısıtladığı vurgulandı.

Açıklamada, üye devletlere çağrıda bulunularak, Gazze'ye düzenli ve sürdürülebilir tıbbi yardım akışının sağlanması talep edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DSÖ'nün Gazze'deki Ofisine Saldırı - Son Dakika

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