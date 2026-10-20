DSÖ, Yemen için 90 günlük planın 27,2 milyon dolarlık finansman açığını açıkladı - Son Dakika
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DSÖ, Yemen için 90 günlük planın 27,2 milyon dolarlık finansman açığını açıkladı

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DSÖ Sözcüsü Tarik Jasarevic, Yemen'de sağlık krizinin hızla tırmandığını ve Taiz'de 12 hastanenin yaklaşık 4 günlük yakıtı kaldığını söyledi. 90 günlük müdahale planı için 31 milyon doların yalnızca 3,8 milyonu temin edildi; 27,2 milyon dolarlık açık var.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, çatışmaların yaşandığı Yemen'de insani kriz ve sağlık krizinin hızla tırmandığını söyledi.

DSÖ Sözcüsü Jasarevic ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen Temsilcisi Akhil Iyer, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"Yemen'deki insani kriz ve sağlık krizi hızla tırmanıyor." diyen Jasarevic, şiddetlenen çatışmaların, kitlesel yerinden edilmelerin ve artan salgın hastalıkların, halihazırda kapasitesinin sınırında olan sağlık sistemi üzerinde muazzam bir baskı oluşturduğunu vurguladı.

Jasarevic, Taiz'deki sağlık sisteminin "kritik" bir risk altında olduğuna işaret ederek çatışmaların ve yol kapatmaların, hastanelerin yakıt, oksijen, ilaç ve temel tıbbi malzemelere erişimini engelleyerek, hayati tedaviye ihtiyaç duyan hastaları doğrudan tehlikeye attığını belirtti.

Yemen'de kolera vakalarının hızla arttığına dikkati çeken Jasarevic, "Aşırı kalabalık yerinden edilen kişilerin yaşadığı bölgeleri, yetersiz su, sanitasyon ve hijyen hizmetleri, halk sağlığına yönelik riskleri daha da artırıyor." dedi.

Jasarevic, DSÖ'nün 90 günlük müdahale planı için gereken 31 milyon doların yalnızca 3,8 milyon dolarlık kısmının temin edilebildiğini ve 27,2 milyon dolarlık finansman açığı olduğunu dile getirdi.

Taiz'deki 12 hastanenin yaklaşık 4 günlük yakıtının kaldığını söyleyen Jasarevic, şehirde günlük 91 ünite oksijen açığının yaşandığının altını çizdi.

"Taiz'de 52 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslendiği tespit edildi"

UNICEF Yemen Temsilcisi Iyer, Yemen'in Taiz kentinde artan çatışmalar ve yakıt kıtlığının en az 1,6 milyonu çocuk yaklaşık 3 milyon kişiyi hizmet veren UNICEF'in su sistemlerini tehdit ettiğini söyledi.

Halihazırda Yemen'de su kıtlığının en fazla olduğu bölgelerden biri olan Taiz'in, yerinden edilmiş binlerce aileye yönelik en temel hizmetler konusunda yenilenen bir baskıyla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Iyer, "UNICEF, bu yıl Taiz'de 168 binden fazla çocuğu sağlık taramasından geçirdi ve 52 binden fazlasının akut yetersiz beslendiği tespit edildi. Şu anda dizel kıtlığı su pompalarını durma tehlikesiyle karşı karşıya bırakırken, kamyonla taşınan suyun maliyeti de son artıştan bu yana 3 katına çıktı. Halihazırda yiyecek satın almakta zorlanan aileler için güvenli su giderek daha satın alınamaz hale geliyor." dedi.

Iyer, su kıtlığının sonuçlarının susuzluğun çok ötesine geçtiğini vurgulayarak, güvensiz su ve kötü sanitasyonun ishal ve kolera riskini artırdığını belirtti.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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