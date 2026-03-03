DSP'den CNN Muhabirlerine Kınama - Son Dakika
DSP'den CNN Muhabirlerine Kınama

03.03.2026 16:06
Aksakal, gözaltına alınan CNN Türk muhabirlerini kınayarak serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, İsrail'de görev yapan CNN Türk televizyonu muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın gözaltına alınmasına ilişkin "Katil İsrail yine karakterine uygun bir eyleme daha imza atmıştır. Evlerinden, ülkelerinden uzakta her türlü risk ve zorlu şartlar altında görevlerini yapmaya çalışan muhabirlerimize geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyor, uygulanan bu menfur muameleyi şiddetle kınıyorum ve derhal serbest bırakılmaları çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İsrail'de görev yapan CNN Türk televizyonu muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Aksakal, açıklamasında şunları kaydetti:

"İsrail'de zorlu şartlarda habercilik görevlerini yapan CNN Türk televizyonu muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın İsrail güvenlik mensuplarınca çalışmalarına engel olunması, cep telefonlarına el konulması ve gözaltına alınmaları haber alma özgürlüğüne yönelik bir saldırıdır. Katil İsrail yine karakterine uygun bir eyleme daha imza atmıştır. Evlerinden, ülkelerinden uzakta her türlü risk ve zorlu şartlar altında görevlerini yapmaya çalışan muhabirlerimize geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyor, uygulanan bu menfur muameleyi şiddetle kınıyorum ve derhal serbest bırakılmaları çağrısında bulunuyorum."

Kaynak: ANKA

