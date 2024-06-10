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DTİK Avrasya Kurulu Temsilcileri Gürcistan'da İş Dünyası Buluşması Gerçekleştirdi

DTİK Avrasya Kurulu Temsilcileri Gürcistan\'da İş Dünyası Buluşması Gerçekleştirdi

Dünya Türk İş Konseyi'nin (DTİK) yürüttüğü 'Diaspora Diplomasisi' faaliyetleri kapsamında, DTİK Avrasya Kurulu temsilcileri Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te iş dünyası buluşması düzenledi. Programda Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticaret ilişkileri ve DTİK'in faaliyetleri ele alındı.

10.06.2024 21:12
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Dünya Türk İş Konseyinin (DTİK) yürüttüğü "Diaspora Diplomasisi" faaliyetleri çerçevesinde, DTİK Avrasya Kurulu temsilcilerinin katılımıyla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te iş dünyası buluşması gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen programa DTİK Avrasya Temsilciler Kurulu Başkanı Ayhan Akbaba, DTİK Gürcistan Temsilcisi Osman Turan, Büyükelçilik çalışanları, DTİK Avrasya ülkelerinin temsilcileri, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Gürcü ve Türk İşadamları Derneği (GÜRTİAD) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) yetkilileri, Türk ve Gürcü iş adamları, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri ve davetliler katıldı.

Program, DTİK tanıtım filminin gösterimiyle başladı.

Büyükelçi Ali Kaan Orbay, programda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Gürcistan'ın köklü ikili ilişkilere sahip olduğunu ifade etti.

Orbay, "Gürcistan yeniden bağımsızlığı kazandıktan sonra, Türk firmaları hiç tereddüt etmeden Gürcistan'a yatırım yapan ilk şirketler oldu. Türk firmaların birçoğunun Gürcistan'da 30 yıllık geçmişi var. Son 15 yılda da Türkiye Gürcistan'ın hep birinci ticaret ortağı oldu. Bu sene ise ilk dört ayda karşılıklı ticarette bir milyar doları şimdiden yakaladık." dedi.

İki ülke arasında ticaretin karşılıklı olarak sürdürebilir olması için çaba sarf ettiklerini söyleyen Orbay, DTİK'in bölgedeki faaliyetlerinin önemine değindi.

Orbay, Türkiye ile daha güçlü ekonomik bağlantıların kurulması, Gürcistan üzerinden üçüncü ülkelere daha çok ticaretin yapılması yönünde Gürcü iş adamlarını DTİK ile yakın işbirliği yapmaya davet etti.

DTİK Avrasya Temsilciler Kurulu Başkanı Akbaba da, DTİK'in faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Küresel ticaret bağlantılarını güçlendirmekle beraber, dünyanın çeşitli ülkelerindeki Türk diasporasına destek verdiklerini kaydeden Akbaba, "Altı kıtada 300 milyon diaspora mensubumuzdan aldığımız güçle, herkesi kucaklayan yaklaşımıyla küresel Türk diasporasının temellerini güçlendirmeye devam etmekteyiz." dedi.

Türkiye ile Gürcistan arasında güçlü ticaret bağlantılarının olduğunu ifade eden Akbaba, DTİK olarak bu ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için çalışacaklarını belirtti.

DTİK Gürcistan Temsilcisi Turan da, etkinliğe ev sahiplik yaptığı için Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğine teşekkür etti.

Turan, 1990'lı yılların başında başlayan Türk-Gürcü ticaret ilişkilerinin bugün çok önemli bir noktaya gediğini vurguladı.

DTİK Avrasya Temsilciler Kurulu Başkanı Akbaba, programın sonunda Büyükelçi Orbay ile Türk iş adamlarına hediyeler takdim etti.

Kaynak: AA

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