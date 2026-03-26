DTÖ 14. Bakanlar Konferansı Yaounde'de Başladı

26.03.2026 13:09
Kamerun'da başlayan konferansta 166 ülke temsilcisi, küresel ticaretin geleceğini tartışıyor.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 14. Bakanlar Konferansı, Kamerun'un başkenti Yaounde'de başladı.

Küresel ticaret sisteminin en üst karar alma platformu niteliğini taşıyan konferansa 166'dan fazla ülkeden ticaret bakanları ve üst düzey yetkililer katılıyor.

Türkiye'yi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, beraberindeki heyetle temsil ediyor.

Bolat'ın konferans kapsamında çeşitli temaslarda bulunması ve mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

29 Mart'a kadar devam edecek konferansta, bakanlar düzeyinde kapsamlı müzakereler yürütülecek.

Artan jeopolitik gerilimler, savaşlar ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıkların gölgesinde düzenlenen konferansta, küresel ticaretin geleceğine ilişkin kritik başlıklar ele alınacak.

Tarım, gıda güvenliği, e-ticaret ve balıkçılık sübvansiyonları, toplantının ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

