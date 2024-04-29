DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Vakıfbank'ın kayyım yönetimine kredi vermesine tepki gösterdi - Son Dakika
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DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Vakıfbank'ın kayyım yönetimine kredi vermesine tepki gösterdi

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Vakıfbank\'ın kayyım yönetimine kredi vermesine tepki gösterdi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Vakıfbank'ın kayyım yönetimine 1 milyar 805 milyon 77 bin TL kredi vermesine tepki gösterdi. Kaya, bankanın işletmeler yerine kayyıma kredi vermesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

29.04.2024 18:20  Güncelleme: 18:22
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR)- Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin açıkladığı borç kalemlerinden birinin Vakıfbank Genel Müdürlüğü olduğunu belirterek, bankanın sanayiciler yerine kayyım yönetimine 1 milyar 805 milyon 77 bin TL kredi vermesine tepki gösterdi.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır'daki yatırımcıların, iş insanlarının kredi başvurularını onaylamayan Vakıfbank Genel Müdürlüğü'nün kayyım yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyar 805 milyon 77 bin lira kredi verdiğini belirtti. Diyarbakır'da işletmelerin finansa erişimde zorlandıklarını ifade eden Kaya, kamu bankasının işletmeler yerine kayyım yönetimine kredi vermesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İşletmelerimizin en temel sorunu finansa erişim. Bu konuda işletmelerimizden çok yoğun talepler alıyor ve her fırsatta özellikle kamu ve özel bankalarımız ile görüşerek ilimizdeki küçük işletmelerin kredilerden yararlanması için girişimlerde bulunuyoruz. Ancak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan kayyum borçlarında gördük ki kayyum yönetimine 1 milyar 805 milyon 77 bin TL kredi kullandırılmış. Diyarbakır'daki yatırımcıların, iş insanlarının kredi başvurularını onaylamayan Vakıfbank Genel Müdürlüğü kredi limitinin tamamını kayyuma vermiş. Odamız üyeleri ve vatandaşlardan topladığı mevduatı ilimiz yatırımcılarına, sanayicilerine vermek yerine kayyuma kullandırmış ve bu kredide yeni yönetime borç olarak kaydedilmiş."

'SANAYİCİSİNİN VE ESNAFININ MEVDUATINI TOPLAYIP TAMAMINI BELEDİYEYE VERMEYİ DOĞRU BİR YAKLAŞIM OLARAK GÖRMÜYORUZ'

DTSO Başkanı Kaya, Vakıfbank'ın kayyıma verdiği kredi oranının 300 sanayicinin finans ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğunu belirterek, "Vakıfbank'ın geçmişten gelen olumsuz tutumunu bu kez farklı bir uygulama ile görmüş olduk. Bölgemizdeki iş insanlarına kredi vermeme ve farklı bir uygulama yapma alışkanlıkları daha önce gördüğümüz uygulamalardı. Ama bugün gördük ki kredi verilebilir, kredi mevduatının tamamı tek bir kuruma kullandırılabilir. Vakıfbank Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerde bölge rakamlarının yüksek olduğunu ifade ediyorlardı. 300 sanayicinin ihtiyacına tek kalemde bir belediye kayyumuna kullandırmak bölge sanayisine yapılmış bir darbedir. Diyarbakır sanayicisinin ve esnafının mevduatını toplayıp tamamını belediyeye vermeyi doğru bir yaklaşım olarak görmüyoruz. Vakıfbank Genel Müdürlüğü'nün bölge iş insanlarına karşı bu yaklaşımını kınıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Vakıfbank'ın kayyım yönetimine kredi vermesine tepki gösterdi - Son Dakika

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