Duayen Sanatçı Kayhan Yıldızoğlu İstanbul'da Hayatını Kaybetti

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Duayen sanatçı Kayhan Yıldızoğlu, İstanbul Etiler'deki evinde hayatını kaybetti.

Tiyatro ve Sinema sanatçısı 90 yaşındaki Kayhan Yıldızoğlu, bu akşam İstanbul Etiler'deki evinde vefat etti.

26 Aralık 1936'da İstanbul Yeşilköy'de doğan Kayhan Yıldızoğlu, Liseden sonra ailesinin isteğiyle hukuk fakültesine girdi ancak 3. sınıfa geldiğinde okulu bıraktı. Askerliğini 1957'de İstanbul'da yedek subay olarak yapan Yıldızoğlu, Muhsin Ertuğrul ile kendi iş yerinde tesadüfen tanıştı. Ertuğrul'un daveti üzerine seçmelere davet edildi ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda 20 yılını geçirdi.

İlk defa 1966 yılında kamera karşısına geçen Kayhan Yıldızoğlu; 180'e yakın filimde rol aldı, televizyon dizilerinde oynadı.