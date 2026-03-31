Dubai'de Kuveyt Tankerine İHA Saldırısı
Dubai'de Kuveyt Tankerine İHA Saldırısı

31.03.2026 03:28
Kuveyt'e ait tanker, Dubai Limanı'nda İran tarafından hedef alındı; yangın çıktı, mürettebat güvende.

Kuveyt'e ait bir ham petrol tankerinin (es-Salimi), Birleşik Arap Emirliklerinin Dubai Limanı'nda İran tarafından doğrudan hedef alındığı ve tankerde yangın çıktığı belirtildi.

Kuveyt Petrol Kurumunun ABD merkezli X şirketinin sosyal platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ham petrol tankeri Salimi'nin Dubai limanındaki demirleme sahasında İran tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi.

Açıklamada, tankerin olay sırasında tam yüklü olduğu, saldırının maddi hasara yol açtığı ve yangına neden olduğu belirtildi.

Petrol tankerinden petrol sızıntısı ihtimali bulunduğu aktarılan açıklamada, saldırı sonucu tanker mürettebatından ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

Dubai Hükümeti Medya Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal platformundaki hesabından yapılan açıklamada ise Dubai sularında Kuveyt'e ait bir petrol tankerine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği doğrulandı.

Kuveyt petrol tankerindeki yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği, 24 kişilik mürettebatta herhangi bir yaralanma olmadığı ve güvenliklerinin sağlandığı bildirildi.

Güvenlik, Olaylar, Kuveyt, Enerji, Güncel, Dubai, İran, Son Dakika

