Dubai Havalimanı'nda İHA Yangını
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dubai Havalimanı'nda İHA Yangını

16.03.2026 21:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt deposuna isabet eden insansız hava aracı (İHA) nedeniyle çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi.

Dubai Hükümeti Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Dubai Havalimanı'ndaki yangına ilişkin bilgi verdi.

"Sivil savunma ekipleri tarafından yakıt depolarındaki yangının söndürüldüğü" belirtilen açıklamada, soğutma işlemlerine devam edildiği aktarıldı."

Medya Ofisi, gece saatlerinde Dubai Uluslararası Havalimanı yakınında bir yakıt tankına isabet eden İHA kaynaklı yangın nedeniyle tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

BAE resmi ajansı WAM'da yayımlanan haberde ise Dubai Uluslararası Havalimanı'nda geçici olarak askıya alınan uçuşların, bazı destinasyonlara kademeli şekilde yeniden başlatıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Teknoloji, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobille minibüs çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı Otomobille minibüs çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
İsrail ordusu, 450 bin yedek askeri göreve çağırmaya hazırlanıyor İsrail ordusu, 450 bin yedek askeri göreve çağırmaya hazırlanıyor
İran’a yönelik saldırıların ABD’ye maliyeti en az 12 milyar dolar İran'a yönelik saldırıların ABD'ye maliyeti en az 12 milyar dolar
Hatay’da kuvvetli fırtınayla deniz taştı, iş yerleri zarar gördü Hatay'da kuvvetli fırtınayla deniz taştı, iş yerleri zarar gördü
Beşiktaş’ın yıldızından flaş paylaşım: Aptallar gibi olmayın Beşiktaş'ın yıldızından flaş paylaşım: Aptallar gibi olmayın
Bolu’da kazada ortalık savaş alanına döndü 4 yaralı Bolu'da kazada ortalık savaş alanına döndü! 4 yaralı

20:25
Bahçeli’den Özgür Özel’e sürpriz telefon
Bahçeli'den Özgür Özel'e sürpriz telefon
19:40
Okan Buruk Liverpool’u yıkacak 11’i belirledi
Okan Buruk Liverpool'u yıkacak 11'i belirledi
19:34
Trump: Hark Adası’ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar
Trump: Hark Adası'ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar
19:14
Dünya Hürmüz’ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
Dünya Hürmüz'ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
19:07
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu’ya hırsızlık suçlaması
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu'ya hırsızlık suçlaması
18:38
Avusturya’da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı
Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 21:17:32. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.