Dublin Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Anma Töreni Düzenlendi

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Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Hakan Olcay'ın ev sahipliğinde büyükelçilik kançılaryası salonunda düzenlenen programa, büyükelçilik personelinin yanı sıra Türk Hava Yolları (THY) Dublin Ofisi temsilcileri ve İrlanda'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

15 Temmuz şehitleri için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, ayrıca 15 Temmuz'a ilişkin kısa film gösterimi yapıldı.

-"15 Temmuz 'milletin zaferi' olarak tarihe yazıldı"

Anma töreninde bir konuşma yapan Büyükelçi Olcay, 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişimine karşı mücadele veren kahramanların ülkenin bağımsızlığını ve egemenliğini koruyarak, Türk milletinin birlik ile beraberliğinden ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyeceğini gösterdiğini söyledi.

Türk milletinin, bağımsızlığına kasteden dahili ve harici hiçbir girişime teslim olmayacağını, cumhuriyetin ikinci asrının Türkiye yüzyılı olacağını verdiği mücadeleyle ortaya koyduğunu söyleyen Olcay, 15 Temmuz'un "milletin zaferi" olarak tarihe yazıldığını bildirdi.