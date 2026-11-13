Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 9. Zirvesi yaklaşık 50 lideri ağırladı - Son Dakika
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Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 9. Zirvesi yaklaşık 50 lideri ağırladı

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Dublin\'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 9. Zirvesi yaklaşık 50 lideri ağırladı
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Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 9. Zirvesi, Dublin'deki Kongre Merkezi'nde yaklaşık 50 lideri bir araya getirdi. Bölgesel güvenlik ve ekonomik rekabet gücünün ele alındığı zirveye İrlanda Başbakanı Micheal Martin ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa eş başkanlık etti.

DUBLİN, 13 Kasım (Xinhua) -- Avrupa Siyasi Topluluğu 9. Zirvesi, perşembe günü İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirildi.

"Güçlü, Güvenli ve Bağlantılı Avrupa" temasıyla Dublin Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirve, Avrupa'nın dört bir yanından yaklaşık 50 lideri bir araya getirdi.

Bölgesel güvenlik, ekonomik rekabet gücü gibi ortak meselelerin ele alındığı etkinliğe İrlanda Başbakanı Micheal Martin ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa eş başkanlık etti.

Kaynak: Xinhua
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