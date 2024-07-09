Dublin'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi - Son Dakika
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Dublin'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, ABD Büyükelçisi'nin rezidansının önünde, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. İrlanda'da Filistin destekçisi 13 dernek tarafından, ABD Büyükelçisinin rezidansının olduğu Phoenix Park'ta düzenlenen gösteriye onlarca insan katıldı. İrlanda halkı ve sağlık çalışanları, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Gazzelileri temsilen yere yatarken öldürülen bebeklere dikkati çekmek için kefene sarılı bebek maketi kullandı. Göstericiler, ABD'nin farklı ülkelerde ortaklığının bulunduğu katliamlara vurgu yapmak için çeşitli ülkelerin bayraklarını sergiledi. Gösteride, '76 yıllık katliam', 'Aileler katledildi' ve 'Utancınız yok mu?' yazılı dövizler açıldı. Gösteriye katılan İrlanda Savaş Karşıtı Hareketi Başkanı Sara O'Rourke, ABD'nin İrlanda'daki Büyükelçisinin, kendi ikametgahının bulunduğu Dublin'deki Phoenix Park'ta 4 Temmuz kutlamalarına ev sahipliği yapmasından dolayı bir araya geldiklerini ifade etti. O'Rourke, 'Biraz ses çıkarmak ve bunun kutlama zamanı olmadığı yönünde açıklamalarda bulunmak için buradaydık. Özellikle bu etkinliğe katılacak olan ve katılacağından şüphe duyulmayan İrlandalı politikacılara mesaj göndermek istedik.' diye konuştu.

09.07.2024 11:57
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İrlanda'nın başkenti Dublin'de, ABD Büyükelçisi'nin rezidansının önünde, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

İrlanda'da Filistin destekçisi 13 dernek tarafından, ABD Büyükelçisinin rezidansının olduğu Phoenix Park'ta düzenlenen gösteriye onlarca insan katıldı.

İrlanda halkı ve sağlık çalışanları, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Gazzelileri temsilen yere yatarken öldürülen bebeklere dikkati çekmek için kefene sarılı bebek maketi kullandı.

Göstericiler, ABD'nin farklı ülkelerde ortaklığının bulunduğu katliamlara vurgu yapmak için çeşitli ülkelerin bayraklarını sergiledi.

Gösteride, "76 yıllık katliam","Aileler katledildi" ve "Utancınız yok mu?" yazılı dövizler açıldı.

Gösteriye katılan İrlanda Savaş Karşıtı Hareketi Başkanı Sara O'Rourke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin İrlanda'daki Büyükelçisinin, kendi ikametgahının bulunduğu Dublin'deki Phoenix Park'ta 4 Temmuz kutlamalarına ev sahipliği yapmasından dolayı bir araya geldiklerini ifade etti.

O'Rourke, "Biraz ses çıkarmak ve bunun kutlama zamanı olmadığı yönünde açıklamalarda bulunmak için buradaydık. Özellikle bu etkinliğe katılacak olan ve katılacağından şüphe duyulmayan İrlandalı politikacılara mesaj göndermek istedik." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dublin'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi - Son Dakika

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