Duda, NATO Savunma Harcamasını Yüzde 3'e Çıkarmayı Talep Etti - Son Dakika
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Duda, NATO Savunma Harcamasını Yüzde 3'e Çıkarmayı Talep Etti

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, NATO'nun savunma harcama hedefinin GSYİH'nin en az yüzde 3 olması için başvurdu.

06.03.2025 20:16
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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO'nun gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefinin en az yüzde 3 olarak revize edilmesi yönünde Genel Sekreter Mark Rutte'ye başvuruda bulunduğunu söyledi.

Duda, olağanüstü Avrupa Birliği (AB) zirvesine katılmak için geldiği Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü.

NATO karargahında Rutte ile basına ortak açıklamalarda bulunan Duda, "Çok zor bir kararı alma zamanının geldiğine inanıyorum. Bu nedenle bugün Brüksel'e geldim. NATO'nun savunma harcaması hedefini GSYİH'nin en az yüzde 3'ü olarak kabul etmesi yönünde karar alması ve bunun önümüzdeki Lahey zirvesinde görüşülecek maddelerden biri olması için Genel Sekreter'e başvuruda bulundum." diye konuştu.

Andrzej Duda, "Bu karar hemen uygulanmalı, örneğin 2030'da değil. Nedeni çok basit. Durum şu ki, 2030'a kadar bekleyemeyiz. Bu kararlar hızlı ve etkili şekilde alınmalı ve askeri potansiyelimizi yeniden inşa etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Eğer NATO'nun tamamı savunma harcamalarını artırmazsa, o zaman ne yazık ki (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin bir kez daha saldırmaya istekli olabilir." diyen Duda, tam caydırıcılık için yüzde 3 hedefinin şart olduğunu vurguladı.

Bugün yapılması gerekenin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek olduğunu ifade eden Duda, "Ancak çok önemli olan şey ise elde edilen barışın adil ve kalıcı olmasıdır. Polonyalılar için kalıcı barış, Rusya tarafından asla ihlal edilmeyecek bir barış anlamına gelir. Bu, bizim için kalıcı barışın tanımıdır ve en çok önemsediğimiz şey budur. Bu yüzden Ukrayna'yı desteklemeye hazırız." şeklinde konuştu.

NATO içerisinde Polonya, en fazla savunma harcaması yapan ülke konumunda. 2024'te GSYİH'nin yüzde 4,2'sini savunmaya ayıran Polonya'nın bu yıl söz konusu harcamayı yüzde 4,7'ye yükseltmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Duda, NATO Savunma Harcamasını Yüzde 3'e Çıkarmayı Talep Etti - Son Dakika

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