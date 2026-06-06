Düğün Günü Kanlı Saldırı - Son Dakika
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Düğün Günü Kanlı Saldırı

06.06.2026 20:33
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İsrail saldırısında düğün için hazırlanan Filistinli damat hayatını kaybetti, aile büyük acı içinde.

İsrail ordusunun, Gazze'de varılan ateşkese rağmen Han Yunus'a düzenlediği saldırıda, dünyaevine girmeye hazırlanan Filistinli damat Muhenned Fervane hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan 25 yaşındaki Fervane, yeni bir hayata adım atmasına saatler kala İsrail saldırısıyla hayattan ve hayallerinden koparıldı.

Ailesinin yaşadığı evin çatısındaki çadırda kısıtlı imkanlarla da olsa yeni bir yuva kurmaya çalışan Muhenned, İsrail'in bugün sabaha karşı düzenlediği saldırının kurbanı oldu.

Muhenned'den ve onun hayallerinden geriye düğün için aldığı damatlığı, etrafa saçılmış eşyalar ve çiçekler kaldı. Muhenned, dünyaevi yerine kara toprağa girdi.

"Oğlum, cennette damat oldu"

Anne Münire Fervane, mürüvvetini görmeyi beklerken kaybettiği oğlunun acısıyla gözyaşı döktü.

Elinde oğlunun damatlığını taşıyan anne Münire, "Eşyalarını hazırlamıştı. Biz de bu günü büyük bir heyecanla bekliyorduk. Büyük oğlum, ilk göz ağrım evlenecek diye çok sevinçliydik. Mutluluğumuzun yasa dönüşeceğini bilmiyorduk." dedi.

Oğlunun hayatının en mutlu gününde öldürüldüğünü kaydeden anne, "O inşallah cennette damat oldu." diyerek kendi kendini teselli etti.

Oğlunun düğünden bir gün önce akşam arkadaşlarıyla bir eğlence düzenlediğini ve çok eğlendiklerini kaydeden Münire, daha sonra evin çatısına çıktığını ve çok geçmeden de saldırı düzenlendiğini söyledi.

Herkes tarafından çok sevilen oğlunun arkadaşlarıyla geçirdiği eğlenceye ait videoları gösteren anne, "İsrail bunu bize neden yapıyor. Ateşkes var, diyorlar ama saldırılar hiç durmuyor. Biz Sarı Hat'a yakın da değiliz. Kimseye bir zararımız da yok. Neden bu şekilde saldırıyorlar." diye konuştu.

"İsrail mutlu olmamızı istemiyor"

Muhenned'in eniştesi Muhammed el-Kudra ise kayınbiraderinin yeni hayatına hazırlanırken İsrail'in onu ve onunla birlikte tüm ailenin mutluluğunu öldürdüğünü dile getirdi.

Evleneceği gün cenazesi kaldırılan Muhenned'in amcası Hasan Fervane ise yaşadıkları şoku ve hüznü şu ifadelerle dile getirdi:

"Dün mutluyduk, düğünün yaklaşmasını kutladık. Muhenned, sabırsızlıkla düğün gününü bekliyordu. Gazzelilerin kaderi bu. İsrail mutlu olmamızı istemiyor."

Amca Hasan, ateşkese rağmen her gün saldırıların devam ettiğini, ateşkesin gerçek hayatta bir karşılığı olmadığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, 3. Sayfa, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

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