Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açıldı - Son Dakika
Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açıldı

11.08.2025 13:51
Arnavutköy'de düğün konvoyunda havaya ateş açan 3 kişi gözaltına alındı. Olayda kovan ele geçirildi.

Arnavutköy'de düğün konvoyunda havaya ateş açan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, Arnavutköy Merkez Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde dakikalarca havaya ateş açıldığının belirtilmesi üzerine çalışma yaptı.

Caddede dün akşam sıralarında düğün konvoyu oluşturan kişiler tarafından havaya ateş edildiğini belirleyen ekipler, olay yerinde çok sayıda kovan ele geçirdi.

Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler R.M. (24), A.C. (21) ve A.A. (23) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

