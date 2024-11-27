Düğün Sırasında Açılan Ateş Kevser Bozkurt'un Ölümüne Neden Oldu

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KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde evinin önünde oturduğu sırada başından vurulan Kevser Bozkurt'un (28) ölümüne neden olan merminin, yakındaki bir düğünde Güray Türk (28) tarafından ateşlenen tabancadan çıktığı tespit edildi. Gözaltına alınan Türk, tutuklandı.

Olay, 8 Ağustos'ta Çiçek Mahallesi'nde meydana geldi. Kevser Bozkurt, evinin önünde oturduğu sırada birden yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan ve başına mermi isabet ettiği belirlenen Bozkurt, hayatını kaybetti. Çalışma başlatan Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay günü Bozkurt'un evinin yakınında düğün olduğunu belirledi. Şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için özel ekip kuruldu.

6 ŞÜPHELİ TABANCA İLE ATEŞ AÇMIŞ

İlk olarak düğün yerine giden ekip, detaylı inceleme sonunda çok sayıda kovan toplarken, düğünde Güray Türk (28), A.A. (37), F.Ç. (51), E.B. (61), H.Ç. (21) ve N.Ç.'nin (55) tabancayla ateş ettiğini belirledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda 6 tabanca ele geçirildi. Daha sonra bu silahlar ile olay yerinde toplanan kovanlar, Kevser Bozkurt'un başından çıkarılan 9 milimetre çapındaki mermi çekirdeği ile karşılaştırılması için balistik incelemeye alındı. İnceleme sonunda Bozkurt'un ölümüne neden olan merminin Güray Türk'ün tabancasından çıktığı tespit edildi. Türk, işlemleri sonrası tutuklandı.