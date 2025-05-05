Düğüncüler Köyü'nde Hıdrellez Şenliği - Son Dakika
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Düğüncüler Köyü'nde Hıdrellez Şenliği

Sındırgı'da köy kadınları 2 bin gözleme pişirerek hıdrellez şenliğine katılanları ağırladı.

05.05.2025 20:05
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Köyün kadınları seferler oldu, binlerce gözleme aynı anda pişti

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Düğüncüler Köyü'nde binlerce kişi hıdrellez şenliğinde bir araya geldi. Yaklaşık 2 bin gözlemeyi köyün kadınları pişirerek davetlilere dağıttı.

Baharın gelişi, bereketin ve bolluğun artması için düzenlenen etkinlikte 35 kadın sabahın erken saatlerinden itibaren yufka açtı. Yaklaşık 250 kilo un kullanılırken 20 kişi ise pişirme mesaisi yaptı. Yaklaşık iki bin gözleme sıcak şekilde davetlilere ikram edildi. Şenliğe Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay ile Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen köylüler katıldı.

Programda konuşan Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, "Çok güzel bir program hazırlamışlar, çok emek vermişler. Gözlemeler açılmış, çok sayıda yerden gelen vatandaşlarımız var. Birlik ve beraberliğin en çok ihtiyaç duyulduğu günlerde böyle programları çok önemsiyoruz. Buradan da o birlik, beraberlik havasını alıyoruz. Köylerimize bolluk, bereket getirsin" dedi.

Köy sakinlerinden Mehmet Oruç ise, "Geleneksel hale getirdik. Bu yıl yenisini ekledik. Hayrımıza katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Köy muhtarı Recep Avcı ise, "Gözleme, ayran ikramlarımızı bu yılda yaptık. Türkiye'nin her yerinden köylülerimiz geldi" ifadelerini kullandı.

Her yıl geleneksel olarak bu hayrı yaptıklarını söyleyen Muhsin Kartalmış, "Türkiye'nin dört bir yanından hemşehrilerimiz katılım sağlıyor. Gözleme, ayran, helva gibi ikramlarımız var. Her yıl bekleriz" şeklinde konuştu.

İzmir'den geldiğini ifade eden Mehmet Orhan ise, "Hayrımız hayırlar getirsin. İki bin gözleme pişti, tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

Şenlik dualar ile sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Düğüncüler Köyü'nde Hıdrellez Şenliği - Son Dakika

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