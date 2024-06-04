Düğünde Gelin Arabası Olarak Patpat Kullanıldı - Son Dakika
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Düğünde Gelin Arabası Olarak Patpat Kullanıldı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde dünyaevine giren Muhammed Ensar Keleş ve Dilek Keleş çifti, gelin arabası olarak patpat kullanarak dikkat çekti. Gelinlikle patpatı kullanan gelin, diğer sürücülerin şaşkınlığını gizleyemedi. Daha sonra çift, düğün salonuna otomobil ile devam etti.

04.06.2024 11:55
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DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde dünyaevine giren Muhammed Ensar Keleş (30) ve Dilek Keleş (28) çiftinin gelin arabası 'patpat' oldu. Gelin Dilek Keleş'in gelinlikle 'patpat' kullanması, trafikteki diğer sürücülerin ilgisini çekti.

Cumayeri ilçesinde Muhammed Ensar Keleş ve Dilek Keleş çifti, pazar günü yapılan düğünle evlendi. Kentte 'patpat doktoru' olarak bilinen tamirci Necmi Keleş'in, amatör ligde futbolcu olan oğlu Muhammed Ensar Keleş, düğün öncesi babasına ait patpatı gelin arabası olarak süsledi. Çift, düğün konvoyuna 'patpat' olarak bilinen tarım aracı ile katıldı. Patpatın direksiyonuna gelinlikle Dilek Keleş geçti. Yoldan geçen diğer sürücüler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir süre patpat ile giden çift, daha sonra düğün salonunun uzak olması nedeniyle yollarına, otomobil ile devam etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Düğünde Gelin Arabası Olarak Patpat Kullanıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğünde Gelin Arabası Olarak Patpat Kullanıldı - Son Dakika
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