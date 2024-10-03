Düğünde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yüzünde maske bulunan zanlı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altıyol Mahallesi'nde bir düğüne katılan Şahin Şütürü, yüzünü maske ile kapatan bir kişi tarafından silahla vuruldu.

Ağır yaralanan Şütürü 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şütürü, tedavi gördüğü hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.