Düğünde Tüfekle Ateş Açıldı: 2 Yaralı

Konya'da bir düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

Merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi'nde yapılan düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açıldı.

Tüfekten çıkan saçmalar, düğünde bulunan S.U. ve M.C'ye isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde incelemesinin ardından kaçan şüpheli A.C'nin (19) yakalanması için çalışma başlattı.