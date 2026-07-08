Düğündeki Kavga: Bıçakla Yaralanma Davası - Son Dakika
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Düğündeki Kavga: Bıçakla Yaralanma Davası

08.07.2026 11:15
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Adana'da düğünde bıçakla ağır yaralanan U.A. için sanık A.B.'ye 15 yıl hapis talebiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düğünde kavga ettiği kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Yenibey Mahallesi'nde 9 Ekim 2025'te U.A'nın (26) ağır yaralandığı kavganın ardından tutuklanan A.B. (38) hakkında cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü müşteki ve sanığın ortak bir arkadaşlarının mahalledeki düğününe katıldığı belirtildi.

Sanığın düğünde daha önce yaşanan bir kavgadan sorumlu tuttuğu U.A. ile tartıştığı anlatılan iddianamede, tartışmada A.B'nin bıçakla U.A'yı boyun kısmından ağır yaralayıp olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

İddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

A.B'nin soruşturma aşamasında akıl sağlığının yerinde olmadığını beyan etmesine karşın cezai ehliyetinin tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alındığı, kurul tarafından hazırlanan ve dosyaya eklenen raporda "sanığın suç tarihi itibarıyla akıl hastalığının bulunmadığı ve cezai ehliyetinin tam olduğu" bilgisi iddianamede yer aldı.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık A.B'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Kavga, Adana, Yaşam, Son Dakika

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