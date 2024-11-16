Düğününe bir hafta kala kaza geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düğününe bir hafta kala kaza geçirdi

Geniş Video İzle

Emre Sülgen, düğün davetiyesi dağıtırken kaza geçirdi, planları bir yıl ertelendi.

16.11.2024 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Düğününe bir hafta kala davetiye dağıtırken kaza geçiren gencin hayalleri yarıda kaldı

Damat Emre Sülgen: "Motor kazasından dolayı bizim mutluluğumuz kursağımızda kaldı"

Ali Sülgen: "Evlere davetiye dağıtırken abimle kaza yapınca düğün ertelendi"

HATAY - Hatay'da düğününe bir hafta kala davetiye dağıtırken trafik kazası geçiren Emre Sülgen, yaşadığı kaza sonrası hayallerini bir yıl ertelemek zorunda kaldı. Yaklaşık bir ay süren tedavi sürecinin ardından damat Sülgen, düğün için çektiği kredileri ödemek için yeniden çalışmaya başladı.

Belen ilçesinde yaşayan Emre Sülgen ve Derya Gazi Sülgen isimli çift, resmi nikahın kıyılmasının ardından geçtiğimiz Ekim ayının 27'sinde evlenmek için plan yapmıştı. Damat Emre Sülgen, kardeşi Ali Sülgen ile birlikte düğüne 1 hafta kala davetiye dağıtırken Belen ilçesinin Bakras Mahallesi'nde motosikletle trafik kazası yaşadı. Kazada; Ali Sülgen yönetimindeki motosiklet, kamyonetle çarpıştı. Düğüne bir hafta kala yaşanan kaza sonrası ciddi şekilde yaralanan iki kardeş, Adana'da tedavi edildi. Yaklaşık bir ay süren tedavinin ardından yeninden ayağı kalkmayı başaran ve hayalleri yarım kalan Damat Emre Sülgen, düğün öncesi çektiği kredileri ödemek içim yeniden çalışmaya başladı. Yaşanan talihsiz kaza sonrası düğünlerini bir yıl erteleyen gençlerin hayalleriyse yaşanan kaza sonrası yarım kaldı.

"Motor kazasından dolayı bizim mutluluğumuz kursağımızda kaldı"

Kaza yapan 22 yaşındaki damat Emre Sülgen, yaşadığı kazadan dolayı düğünün bir yıl ertelendiğini belirterek "Düğünüme bir hafta kalmıştı motosikletle davetiye dağıtırken kaza geçirdik ve 25 günden beri evde kalmıştım bugün işe başladım. Kazadan dolayı dizimde liflerde ödem oluştu ve ufakta bir kırığım var. Bayağı bir borcumuz var, düğün yapabilmek için iki yerden kredi çektik ve ödememiz gereken borçlar da var. Şu an toplam borcumuz 400 bin civarında. Düğünümüz 2025 yılının yaz ayına ertelendi. Biz motosikletle davetiye dağıtmaya köye çıkmıştık, önümüze bir anda araba geçti ve sinyal falan da vermedi direkt kaza yaptık. Motor kazasından dolayı bizim mutluluğumuz kursağımızda kaldı" ifadelerini kullandı.

"Kazada iki elim, çenem ve dişlerim kırıldı"

Damadın kardeşi 21 yaşındaki Ali Sülgen, yaşanan kaza sonrası 2 elinde ve çenesinde kırıklar oluştuğunu belirterek "Biz abimle sabah saat dokuz gibi yola çıktık; karşıdan süt arabası geliyordu yavaşladığını fark ettim ama sinyal yakmadığı için sola döneceğini düşünmedim. 10 metre mesafe kalmıştı ve araç birden önümüze kırdı. O anda kaza yaptık, ben direkt bayıldım. Motoru ben sürüyordum. Kazadan sonra üç ameliyat geçirdim, ameliyatlarım bitti ve iyileşme sürecine girdik. Kazada iki elim, çenem ve dişlerim kırıldı. Ağzımın içine de dikiş attılar. Kollarımın içinde platin var bileklerim oynamasın diye. Evlere davetiye dağıtırken abimle kaza yapınca düğün ertelendi" şeklinde konuştu.

Düğününe bir hafta kala kaza geçirdi
Kaynak: İHA

3-sayfa, Güncel, trafik, Yaşam, Hatay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğününe bir hafta kala kaza geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:46 Tarihi maçı kazanan Jake Paul’dan maça damga vuran hareket Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket
08:34 Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson’a karşı galip geldi Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson'a karşı galip geldi
07:23 Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer
07:04 Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı
11:51 TUSAŞ Genel Müdürü açıkladı: HÜRJET’e okyanus aşırı ülkelerden talep TUSAŞ Genel Müdürü açıkladı: HÜRJET'e okyanus aşırı ülkelerden talep
11:34 İzmir’deki elektrik akımı faciasında ara karar açıklandı İzmir'deki elektrik akımı faciasında ara karar açıklandı
11:34 A Milli Takım kadrosunda bir değişiklik daha A Milli Takım kadrosunda bir değişiklik daha
11:28 Jake Paul ve Mike Tyson dakikalar içerisinde çuvalla para kazanacak Jake Paul ve Mike Tyson dakikalar içerisinde çuvalla para kazanacak
11:23 Altın fiyatları bu kez düşüşte rekor kırıyor Altın fiyatları bu kez düşüşte rekor kırıyor
11:20 Yeni imajını gören herkes Aliyev’in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan Yeni imajını gören herkes Aliyev'in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan?
11:11 Türkiye’de son 54 yılın en sıcak yaz mevsimi yaşandı Türkiye'de son 54 yılın en sıcak yaz mevsimi yaşandı
11:01 Askerden izne gelen oğlunu yatağında ölü buldu Askerden izne gelen oğlunu yatağında ölü buldu
10:49 Malatya’da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 09:45:59. #1.13#
SON DAKİKA: Düğününe bir hafta kala kaza geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.