Duhok Valisi Ali Tatar, PKK'yı kastederek silahlı grupların bölgeyi terk etmesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Duhok Valisi Ali Tatar, PKK'yı kastederek silahlı grupların bölgeyi terk etmesini istedi

Irak'ta Duhok Valisi Ali Tatar, terör örgütü PKK'yı kastederek, silahlı grupların bölgeyi terk etmesini istedi. Tatar, silahlı grupların bölgeye zararının tazmin edilemediğini vurguladı.

14.08.2024 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ta Duhok Valisi Ali Tatar, terör örgütü PKK'yı kastederek, silahlı grupların bölgeyi terk etmesini istedi.

Duhok'un Amediye ilçesinde yapımı devam projeleri inceleyen Vali Tatar, burada açıklamalarda bulundu.

Tatar, silahlı grupların bölgeye zararının tazmin dahi edilemediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"IKBY'de 1991'deki mücadeleden sonra elde ettiğimiz kazanımları yaşayamıyoruz çünkü bazı silahlı gruplar buna engel oluyor.

Buradaki silahlı gruplar bölgemizi terk etmediği sürece zarar ve ziyanımız hiçbir şekilde tazmin edilemez. Bizim tavrımız bellidir ve tekrar ediyoruz; silahlı gruplar bölgemizi terk etsin. Çünkü yürüttükleri savaşın hiçbir manası yoktur."

Kaynak: AA

Ali Tatar, Tatar, Duhok, Irak, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Duhok Valisi Ali Tatar, PKK'yı kastederek silahlı grupların bölgeyi terk etmesini istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
19:19 27 yıl hapisle aranan Hülya, Sedat olarak yakayı ele verdi 27 yıl hapisle aranan Hülya, Sedat olarak yakayı ele verdi
18:44 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
18:24 7 belediye başkanını AK Parti’ye kaptıran YRP’den zehir zemberek açıklama 7 belediye başkanını AK Parti'ye kaptıran YRP'den zehir zemberek açıklama
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
11:02 Survivor göndermesi çok konuşulur Serhat Akın, Fener’in elenmesi sonrası Acun’u topa tuttu Survivor göndermesi çok konuşulur! Serhat Akın, Fener'in elenmesi sonrası Acun'u topa tuttu
10:21 Eski Fenerbahçeli şov yaptı, Karabağ 7 golle turladı Eski Fenerbahçeli şov yaptı, Karabağ 7 golle turladı
10:17 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:12 Madonna, kendisinden 37 yaş küçük yeni erkek arkadaşı Akeem Morris ile el ele görüntülendi Madonna, kendisinden 37 yaş küçük yeni erkek arkadaşı Akeem Morris ile el ele görüntülendi
09:59 Bir garip ’kiralık’ ilanı Görenler dönüp bir daha bakıyor Bir garip 'kiralık' ilanı! Görenler dönüp bir daha bakıyor
09:58 Mourinho, ’’Şampiyonlar Ligi’ni asla kazanamazdık’’ dedi, taraftarlar çılgına döndü Mourinho, ''Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık'' dedi, taraftarlar çılgına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 20:51:42. #1.11#
SON DAKİKA: Duhok Valisi Ali Tatar, PKK'yı kastederek silahlı grupların bölgeyi terk etmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement