Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Söğütlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına, 3 helikopter, 5 arazöz, 3 su tankı, çok sayıda iş makinesi ve 80 personelle müdahale edildi.
Yangın yaklaşık 12 saat sonra kontrol altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Dulkadiroğlu'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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