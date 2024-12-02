Dumanlı Tabiat Parkı'nda Kış Manzaraları - Son Dakika
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Dumanlı Tabiat Parkı'nda Kış Manzaraları

Dumanlı Tabiat Parkı\'nda Kış Manzaraları

Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı, kar yağışının ardından 1 metreyi bulan kar kalınlığı ile göz kamaştıran manzaralar sunuyor. Park, yaz döneminde olduğu gibi kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlıyor.

02.12.2024 11:28  Güncelleme: 11:31
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ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı'nda kar yağışının ardından ortaya güzel manzaralar çıktı.

Refahiye ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki, etrafı yüzlerce çam ağacıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı'nda, kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Deniz seviyesinden 2000 metre yüksekte olan ve yazın yeşilin birçok tonunu barındıran tabiat parkında, kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu. Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan parkın karla kaplı hali, dronla görüntülendi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü parkta oluşan sarkıtlar, ayrı bir güzellik oluşturdu. Yaz aylarında yerli ve yabancı birçok turistin gezmeye geldiği park, kar yağışından sonra da davetlilerini ağırlıyor.

Haber-Kamera: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: DHA

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