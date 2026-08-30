Dumlupınar Şehitliği Büyük Taarruz'un 104. Yılında Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
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Dumlupınar Şehitliği Büyük Taarruz'un 104. Yılında Ziyaretçi Akınına Uğradı

Dumlupınar Şehitliği Büyük Taarruz\'un 104. Yılında Ziyaretçi Akınına Uğradı
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30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kütahya'daki Dumlupınar Şehitliği, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce kişiyi ağırladı. Ziyaretçiler, şehit mezarlarına çiçek bırakıp dua etti, motosiklet grupları da konvoy halinde anma etkinliklerine katıldı.

KÜTAHYA'nın Dumlupınar ilçesindeki Dumlupınar Şehitliği, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümünde Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçilerin akınına uğradı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte program düzenledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusunun, Afyon Kocatepe'den başlatıp, Dumlupınar'da zaferle sonuçlandırdığı Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü nedeniyle şehitlik, Türk bayraklarıyla donatıldı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen, aralarında öğrencilerin de olduğu binlerce kişi abideyi ziyaret etti. Şehit mezarlarına çiçekler bırakıp, dua okuyan ziyaretçiler, 500 şehit mezarının bulunduğu alanda zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

ADANA'DAN ŞEHİTLİĞİ ZİYARET GELDİLER

Şehitliği ziyaret etmek için motosikletli grupla Adana'dan geldiklerini ifade eden Hakan Göde, Türkiye'nin birçok noktasından motosiklet gruplarının Dumlupınar Şehitliği'ne konvoy halinde geldiğini söyledi. Her yıl ziyaret için Dumlupınar'a geldiklerini anlatan Göde, "Biz şehitliği ziyaret etmek için Adana'dan geldik ama tüm Türkiye burada. Türkiye Chopper Motor Kulübü üyeleri bu anlamlı günde motor camiası, diğer gruplar burada. 30 Ağustos hepimizin anması gereken, bizden sonraki nesillerinde mutlaka burada olması gereken, bu maneviyatı yaşaması gereken bir gün. Umarım bir daha o günleri yaşamayız ama kahramanlıklarımız sonsuza kadar sürer. Biz de bu günleri unutmadan geleceğe güvenle bakarız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dumlupınar Şehitliği Büyük Taarruz'un 104. Yılında Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dumlupınar Şehitliği Büyük Taarruz'un 104. Yılında Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
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