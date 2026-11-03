Dunhuang'da 9. İpek Yolu Kültür Fuarı, yaklaşık 1.200 temsilcinin katılımıyla açıldı - Son Dakika
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Dunhuang'da 9. İpek Yolu Kültür Fuarı, yaklaşık 1.200 temsilcinin katılımıyla açıldı

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Dunhuang\'da 9. İpek Yolu Kültür Fuarı, yaklaşık 1.200 temsilcinin katılımıyla açıldı
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Çin'in kuzeybatısındaki Dunhuang kentinde 9. İpek Yolu Uluslararası Kültür Fuarı başladı. 3 gün sürecek etkinlik, 50'den fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 1.200 temsilciyi forum, sergi ve gösterilerle buluşturarak kültürel diyaloğu teşvik ediyor.

LANZHOU, 3 Kasım (Xinhua) -- 9. İpek Yolu (Dunhuang) Uluslararası Kültür Fuarı, Çin'in kuzeybatısında yer alan ve antik İpek Yolu'nun önemli merkezlerinden biri olan Dunhuang kentinde başladı. Etkinlikle birlikte kent, kültürler arası diyalog için bir odak noktası olarak öne çıkıyor.

Salı günü başlayan ve 3 gün sürecek etkinlik, 50'den fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 1.200 temsilciyi bir araya getirdi. Fuar kapsamında düzenlenen forumlar, kültürel sergiler ve sanatsal gösterilerle Dunhuang'ın zengin kültürünün tanıtılması ve küresel kültürel işbirliğine yönelik diyaloğun teşvik edilmesi amaçlanıyor.

UNESCO Doğu Asya Bölge Ofisi Direktörü Shahbaz Khan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "insanların kalbine dokunacak, çatışmaları azaltacak, uçurumları kapatacak ve dünyamızda uyumu güçlendirecek" yeni medeniyetler arası etkileşim modellerine acilen ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Genel Direktörü Daren Tang ise, "Antik İpek Yolu'nun önemli merkezlerinden biri olan Dunhuang'ın mirası bizlere kültürün izole halde değil, etkileşim, yeni fikirler ve yaratıcılık yoluyla geliştiğini hatırlatıyor" dedi.

Fuarda forumların yanı sıra farklı ülkelerin kültürel ve özel ürünlerinin tanıtıldığı sergiler, çeşitli kültür ve gelenekler hakkında fikir edinme imkanı sunuyor.

Vietnamlı iş insanı Luong The Vinh gibi katılımcılar açısından fuar, halklar arasında doğrudan etkileşim için bir kanal işlevi de görüyor. Luong, "Fuar, satışlarımı artırmama yardımcı olduğu gibi, bana farklı ülkelerden insanlarla fikir alışverişi imkanı da sağlıyor" dedi.

İlki 2016'da düzenlenen fuar, bugüne kadar 120'den fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 10.000 katılımcıyı ağırlayarak kültürel etkileşim ve medeniyetler arası diyaloğun geliştirilmesine katkı sağladı.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiKültür Sanatİpek YoluGüncelDünyaSon Dakika

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