Dünya Arapça Günü Marmara Üniversitesi'nde Kutlandı - Son Dakika
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Dünya Arapça Günü Marmara Üniversitesi'nde Kutlandı

Dünya Arapça Günü Marmara Üniversitesi\'nde Kutlandı

Marmara Üniversitesi, 18 Aralık Dünya Arapça Günü kapsamında etkinlikler düzenledi.

18.12.2024 14:18
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"18 Aralık Dünya Arapça Günü", Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde faaliyet gösteren Hazırlık Platformu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından alınan kararla kabul edilen Dünya Arapça Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Hazırlık Platformu Başkanı Gülcan Polat, bu yıl etkinliğin sekizincisinin düzenlendiğini belirterek, "Geçen yıllara nazaran daha şenlik havasında geçiyor. Geçen yıl Filistin'de yapılan zulüm nedeniyle yas havası vardı. Müslüman topluluğu olarak bir şenlik havasına ihtiyacımız vardı. Her stantta farklı bir Arapça etkinlik düzenleniyor." dedi.

Polat, stantlarda yer alan yarışmalara katılan ziyaretçilerin çeşitli ödüller kazandığının altını çizerek, etkinliğin beklentilerinin üzerinde ilgi gördüğünü ve çok memnun olduklarını söyledi.

Hazırlık Platformu üyesi Ali Haydar Ocak ise öğrencilerin Arapça ile bağlarının kopmaması ve daha da güçlenmesi için Dünya Arapça Gününde böyle bir program yaptıklarını ifade etti.

Arapça öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirmek için çeşitli etkinlikler tasarladıklarına işaret eden Ocak, şunları kaydetti:

"Öğrenciler, bildiklerini tekrar etme imkanı buluyor ve karşılığında ödül alıyor. 8 senedir bu etkinlikler yapılıyor. Daha önce ağabeylerimiz ve ablalarımız yapıyordu. Şimdi de bu görevi biz devraldık. Her sene 18 Aralık'ta bu programı yapıyoruz., Hazırlık Platformu olarak bunun haricinde öğrencilere sene boyunca başka ülkelere seyahatler gibi etkinlikler planlıyoruz. İlahiyat Fakültelerinin amacı temel İslami ilimleri öğretmek. Bu kaynaklar da Arapça olduğu için önemsiyoruz. Öğrencilerin Arapçayı en etkili şekilde öğrenmeleri için çaba gösteriyoruz."

Etkinlik, gün boyunca devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünya Arapça Günü Marmara Üniversitesi'nde Kutlandı - Son Dakika

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