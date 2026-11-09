Dünya Bankası Bangladeş'te 26 milyon çocuğa 300 milyon dolarlık fonu onayladı - Son Dakika
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Dünya Bankası Bangladeş'te 26 milyon çocuğa 300 milyon dolarlık fonu onayladı

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Dünya Bankası Bangladeş\'te 26 milyon çocuğa 300 milyon dolarlık fonu onayladı
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Dünya Bankası, Bangladeş'te okul öncesinden 5. sınıfa kadar eğitim alan 26 milyon çocuk için 300 milyon dolarlık finansmanı onayladı. Program, temel okuryazarlık ve aritmetik becerilerini güçlendirirken devlet ilkokullarında 843 bin ek istihdam olanağı yaratacak.

DAKKA, 9 Kasım (Xinhua) -- Dünya Bankası Grubu İcra Direktörleri Kurulu, Bangladeş'teki çocukların eğitim kalitesini artırmaya yönelik 300 milyon ABD doları tutarında finansmanı onayladı. Finansman, okul öncesi çağdan 5. sınıfa kadar eğitim alan 26 milyon çocuk için kullanılacak.

Washington merkezli kuruluştan pazar günü yapılan açıklamada, Dünya Bankası Bangladeş ve Butan Ülke Direktörü Jean Pesme'nin, "Kaliteli ilköğretim, küresel ölçekte rekabet edebilecek bir iş gücü inşasının yapı taşlarından biridir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre program, çocukların okuma, yazma ve matematik alanlarında kendi sınıf seviyelerine uygun temel beceriler kazanmalarına yardımcı olacak.

Program kapsamında eğitim materyalleri, yapılandırılmış ders planları ve öğretmen eğitimleri aracılığıyla temel okuryazarlık ve aritmetik becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada ayrıca programın, devlet ilkokullarında daha iyi ücretli 843.000 ek istihdam olanağı yaratacağı belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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