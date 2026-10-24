Dünya Bankası direktörü İzmir Körfezi altı demiryoluna destek verebileceğini belirtti

(İZMİR) - Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Jean-Christophe Carret, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret etti. Görüşmede İzmir Körfezi'nin altından demiryolu geçişi, kentsel dönüşüm, Körfez'in temizlenmesi ve büyük ölçekli altyapı yatırımları ele alındı. Carret, İzmir'in öncelikli projelerine Dünya Bankası ve Dünya Bankası Grubu bünyesindeki diğer kuruluşlar aracılığıyla destek sağlanabileceğini ifade etti. Başkan Cemil Tugay, "İzmir'in geleceğini şekillendirecek projeleri, güçlü uluslararası iş birlikleriyle hayata geçirmek istiyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Jean-Christophe Carret'i ağırladı. İzmir'in geleceğine yön verecek stratejik yatırımların ele alındığı görüşmede, kentin iki yakasını Körfez'in altından demiryoluyla birbirine bağlayacak proje ile kentsel dönüşüm çalışmaları öne çıktı. Dünya Bankası ve Dünya Bankası Grubu bünyesindeki diğer kuruluşların İzmir'in büyük ölçekli projelerine sağlayabileceği teknik ve finansal destek imkanları değerlendirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İzmir'in ulaşım altyapısını güçlendirmek, kentimizi depremlere karşı daha güvenli hale getirmek ve Körfez'imizi yeniden sağlıklı bir ekosisteme kavuşturmak için çalışıyoruz. İzmir'in geleceğini şekillendirecek projeleri, güçlü uluslararası iş birlikleriyle hayata geçirmek istiyoruz" dedi.

AFETLERE DİRENÇLİ İZMİR

Görüşmenin en dikkat çekici başlıklarından biri, İzmir Körfezi'nin altından demiryolu geçişi projesi oldu. Kentin iki yakası arasındaki ulaşım bağlantısını güçlendirmesi hedeflenen proje, İzmir'in uzun vadeli ulaşım yatırımları kapsamında gündeme geldi. Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesi İzmir'in depreme karşı dirençli hale getirilmesi ve kentsel dönüşüm yatırımları oldu. Başkan Cemil Tugay, İzmir'de güvenli yapı stokunun artırılması, riskli yapıların dönüştürülmesi ve afetlere dayanıklı bir kent oluşturulmasının öncelikli hedefler arasında bulunduğunu belirtti. Ziyarette İzmir Körfezi'nin temizlenmesi ve ekolojik yapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar da ele alındı. Özellikle İç Körfez'de yaşanan kirlilik, su dolaşımının yetersizliği ve iklim değişikliğinin etkileri değerlendirildi.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Jean-Christophe Carret, Körfez altı demiryolu geçişi gibi büyük ölçekli ulaşım projeleri ile kentsel dönüşüm ve afetlere dirençlilik projelerine Dünya Bankası Grubu bünyesindeki kuruluşlar aracılığıyla teknik ve finansal destek sağlanabileceğini belirtti.